ظرفیت تولید برق در نیروگاه سنندج ۷۰ مگاوات افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، این پروژه از آذرماه ۱۴۰۳ آغاز و طی قراردادی ۶ ماهه با همکاری شرکت تولید برق سنندج به عنوان مالک و شرکت بهره برداری و پشتیبانی فنی نیروگاهی مپنا به عنوان پیمانکار عملیاتی شد. در شرایط دمایی ۳۹ درجه سانتی گراد، سامانه مدیا توانست ظرفیت تولید هر واحد گازی را بین ۱۷ تا ۲۰ مگاوات افزایش دهد.

استاندار کردستان در مراسم افتتاح این پروژه، گفت: با اجرای این فاز توسعه، ظرفیت نامی نیروگاه سنندج ۷۰ مگاوات افزایش یافت و این ارتقا می تواند نقش مؤثری در کاهش خاموشی ها و بهبود پایداری شبکه برق استان ایفا کند.

آرش لهونی افزود: وعده مدیران نیروگاه برای ارتقا ظرفیت در بازدید شش ماه پیش امروز محقق شد و این گام، در مسیر کاهش مشکلات ناشی از ناترازی برق بسیار ارزشمند است.

مدیرعامل شرکت تولید برق سنندج نیز در این آیین، اظهار کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی هزار و ۳۵ مگاوات، شامل چهار واحد گازی و دو واحد بخار، یکی از زیرساخت های کلیدی تولید برق در غرب کشور به شمار می رود.

وحید خدیوی ادامه داد: با اجرای این پروژه و سرمایه گذاری بخش خصوصی، علاوه بر افزایش ظرفیت عملی، بهره وری واحدها در شرایط دمای بالا نیز به طور قابل توجهی ارتقا یافته است.

به گفته کارشناسان، نصب سامانه های خنک کننده ورودی توربین ها، به ویژه در مناطق گرم، روشی مؤثر برای جبران افت توان تولید و افزایش راندمان نیروگاه های گازی محسوب می شود.