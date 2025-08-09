استاد محمود فرشچیان درگذشت

به گزارش کرد پرس، محمود فرشچیان شنبه ـ ۱۸ مرداد ماه ـ در سن ۹۵ سالگی به علت ابتلا به ذاتالریه در کشور امریکا درگذشت.
دو روز پیش (۱۶ مرداد ماه) خبری درباره به کما رفتن این هنرمند منتشر شده بود که بعدا طی گفتوگوی همسر این هنرمند فقید با رییس سابق فرهنگستان هنر تکذیب شد، اکنون اما فرهنگستان هنر درگذشت این هنرمند را در گفتوگو با خبرنگار ایسنا تایید کرده است.
محمود فرشچیان در ۴ بهمنِ ۱۳۰۸ در اصفهان به دنیا آمد. پدر فرشچیان که نماینده فرش اصفهان بود، او را به کارگاه نقاشی میرزا آقا امامی برد و امامی به استعداد او در زمینه نقاشی پی برد. فرشچیان پس از آموزش نزد او و عیسی بهادری و دانشآموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان، برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزهها پرداخت. بنا بر گفته خودش، در اروپا اول کسی بود که با بستهای از کتاب و قلم وارد موزه میشد و آخر از همه از موزه خارج میشد.
فرشچیان خالق آثار ماندگاری همچون ضامن آهو، سختترین امتحان، داستان حضرت ابراهیم، غدیر خم و رمی جمره، برای علاقمندان به هنر در ایران چهرهای قابل احترام بود.
