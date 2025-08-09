استاندار کردستان: مشکلات معیشتی خبرنگاران باید با ارایه راهکار اجرایی مرتفع شود

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در این نشست ضمن ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی خبرنگاران در استان گفت: راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت معیشتی و مالی خبرنگاران و در مجموع اهالی رسانه استان ارائه شود.

آرش زره‌تن لهونی گفت: هدف ما این بود که امسال در روز خبرنگار در جمع اصحاب رسانه حضور پیدا و از زحمات آنان قدردانی کنیم، به همین منظور به همراه رئیس مجمع نمایندگان استان، از طرف دولت و مجلس، در خانه مطبوعات حضور یافتیم.

وی با بیان اینکه خانه مطبوعات، خانه همه اهالی رسانه است، افزود: در این نشست، هر یک از اعضای هیات‌مدیره به نمایندگی از همکاران خود، نکات کارشناسی، منسجم و سازنده‌ای را مطرح کردند.

استاندار کردستان با اشاره به جایگاه ویژه خبرنگاران گفت: در همه جوامع، خبرنگاران از نخبگان محسوب می‌شوند و در استان ما نیز این قشر متشکل از افراد سرآمد و متخصص است.

لهونی بیان کرد: مشکلات معیشتی این قشر برای ما دغدغه‌برانگیز است و باید به دنبال راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت مالی و معیشتی خبرنگاران و عکاسان باشیم.

وی اضافه کرد: اگر امکان آن فراهم بود، در به‌کارگیری نیروهای توانمند حوزه رسانه در ادارات مختلف هیچ تعللی نمی‌کردیم ولی این هزینه‌کرد بودجه باید براساس محل‌های تعریف‌شده انجام شود.

استاندار کردستان در خصوص استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تولیدی برای حوزه رسانه گفت: وزارت کار به شرکت‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده که این اعتبارات را در حوزه مدرسه‌سازی و آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه کنند.

لهونی بر ضرورت تشکیل کارگروه رسانه‌ای در استان تأکید کرد و افزود: این کارگروه می‌تواند مسائل حوزه رسانه را به‌صورت تخصصی بررسی و حمایت‌های لازم را از خبرنگاران به عمل آورد.

تأکید رئیس مجمع نمایندگان کردستان بر حمایت از خبرنگاران

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان گفت: آمادگی پیگیری و تصویب طرح‌های پیشنهادی خانه مطبوعات استان در راستای بهبود وضعیت خبرنگاران را داریم.

محمدرسول شیخی‌زاده شامگاه جمعه در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات، روسای انجمن صنفی نشریات محلی و ورزش‌نویسان استان کردستان به مناسبت روز خبرنگار، در واکنش به مطالبات مطرح شده از سوی اعضای خانه مطبوعات اظهار کرد: در این نشست روایت‌گری مطلوبی را از مسائل و مشکلات رسانه‌های استان شاهد بودیم.

وی افزود: اگرچه مسئولان کشوری و استانی نسبت به مسائل رسانه‌ها آگاهی دارند، اما هنوز مشکلات این قشر رفع نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: هفته گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس گزارشی از عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد که با وجود انتظار تحقق وعده‌ها، گزارش ارائه شده نگران‌کننده بود.

شیخی‌زاده با بیان اینکه اعتماد مردم به رسانه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است، تاکید کرد: این اعتماد به دلیل روایت‌گری درست و دقیق اهالی رسانه بود.

وی یادآور شد: اگر خانه مطبوعات استان طرح و پیشنهادی جامع برای بهبود وضعیت اهالی رسانه تهیه کند، ما آمادگی پیگیری و تصویب آن را داریم.

شیخی‌زاده در پایان نقش خبرنگاران در توسعه استان و موفقیت مدیران را بی‌بدیل و انکارناپذیر خواند و گفت: این نقش باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.