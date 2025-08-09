نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در چهارماهه نخست امسال ۴ درصد بیشتر گاز مصرف کرد

احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به مقایسه مصرف گاز این نیروگاه در دو سال اخیر، گفت: مصرف گاز طبیعی نیروگاه در مدت مشابه سال گذشته ۴۴۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۷ مترمکعب بوده و این ارقام نشان دهنده افزایش حدود چهار درصدی مصرف در سال جاری است.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه نیروگاه بین ۴ تا ۴.۵ میلیون مترمکعب است، اظهار کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج حدود ۳۲ درصد از کل مصرف گاز طبیعی استان کردستان را به خود اختصاص می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان درباره علت افزایش مصرف گاز نیروگاه، اظهار کرد: با آغاز فصل گرما و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی در منازل، ادارات و مراکز تجاری، مصرف برق به شدت افزایش می یابد.

فعله گری یادآور شد: نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سنندج برای استمرار تولید برق و تأمین نیاز این بخش، به سوخت مطمئن و پایدار نیاز دارد که گاز طبیعی این نقش را ایفا می کند و به همین دلیل میزان گاز تحویلی به این نیروگاه رشد چشمگیری پیدا می کند.