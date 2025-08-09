هلال احمر هر سال خدمات جدیدتری به زائران ارائه می کند

پیرحسین کولیوند در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کرد پرس در حاشیه بازدید از مرز باشماق مریوان، با اشاره به خدمات متنوع این نهاد در مرزها، گفت: خدمات اجتماعی و رفاهی گسترده ای در مرزها تدارک دیده شده، از جمله نانوایی سیار که به طور مداوم نان تازه پخت و بین مردم توزیع می کند، دستگاه یخ ساز که مرتب قالب های یخ را تولید می کند، دستگاه تصفیه آب و آشپزخانه سیار که مشغول پخت غذا برای زائران است و این اقدامات علاوه بر ابعاد اجتماعی، نقش مهمی در کاهش مشکلات و دغدغه های زائران دارد.

وی افزود: جمعیت هلال احمر هر سال خدمت جدیدتری به این مجموعه اضافه می کند و امسال نیز استقبال مردم از این مرز نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران توصیه کرد زائران از این مرز استفاده بیشتری ببرند، چرا که مسیر بسیار مناسبی برای انتخاب است و علاوه بر خنکی مسیر، برای خروج نیز زائران با معطلی مواجه نمی شوند.

کولیوند با قدردانی ویژه از مردم منطقه، اظهار کرد: بسیاری از مردم با خودروهای شخصی خود به صورت رایگان زائران را جابه جا می کنند که اقدامی بسیار ارزشمند است و شاید بخشی از این خدمات را نتوان به زبان آورد یا فراموش کنیم، اما به نوبه خودم و از طرف جمعیت هلال احمر از همه مردم صمیمانه تشکر می کنم.