تردد ۵۰۰ هزار زائر از مرز مهران در ۴۸ ساعت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی صبح امروز در جریان بازدید از موکبهای مسیر دهلران و دست عباس، اظهار کرد: موکبهای شهرستان دهلران کارهای ارزشمند و اثرگذاری در پذیرایی و ارائه خدمات به زائران اربعین انجام میدهند و این خدمترسانی بهویژه در زمان بازگشت زائران اهمیت بیشتری پیدا میکند.
احمد کرمی با تاکید بر اینکه کار ارزشمند مردم استان در میزبانی شایسته از زائران اربعین ستودنی و قابل قدردانی است تقدیر است، افزود: این تلاش جمعی، جلوهای از همدلی، مهماننوازی و عشق به اباعبداللهالحسین(ع) را نشان میدهد.
وی با اشاره به لزوم تداوم این خدمات خاطرنشان کرد: استقرار و تداوم ارائه خدمات از سوی موکبها، بهویژه در روزهای بازگشت جمعیت میلیونی، ضروری است و در کنار ارتقای زیرساختهای مرز، میتواند روند خدمترسانی را تسهیل و تسریع کند.
استاندار ایلام در ادامه در تشریح روند تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران، یادآور شد: از بامداد امروز تا ساعت هفت صبح، حدود ۸۹ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند.
کرمی گفت: همچنین در دو روز گذشته، مجموع تردد به ۵۲۳ هزار نفر رسید که این میزان تردد از مرز مهران در ۴۸ ساعت، یک حد نصاب کمسابقه محسوب میشود.
این بازدید با هدف نظارت بر روند خدماتدهی به زائران، ارزیابی میزان آمادگی و فراهمسازی شرایط مناسب و همچنین بررسی کیفیت خدمات در روزهای منتهی به اربعین حسینی انجام شد.
نظر شما