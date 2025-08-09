بانک مسکن کرمانشاه رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد را کسب کرد

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ به مناسبت روز خبرنگار، حسین عاطف ضمیر مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه از خبرنگاران خبرگزاری‌ها تقدیر کرد و در این نشست به تشریح پیگیری های صورت گرفته پیرامون طرح‌های نهضت ملی و مسکن مهر و همچنین پیگیری ویژه پروژه مسکن خبرنگاران پرداخت.

وی در ابتدای این نشست با تبریک روز خبرنگار گفت: بانک مسکن دارای ۳۵ شعبه در استان کرمانشاه که ۲۰ شعبه آن در شهر کرمانشاه واقع شده است و ۳۰۲ نفر در شعب بانک مسکن استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه تامین مالی پروژه‌های مسکونی را اصلی ترین وظیفه ذاتی بانک مسکن توصیف کرد و گفت: طی سالیان گذشته در استان کرمانشاه ۶۲ هزار و ۳۰۱ واحد توسط بانک مسکن با پرداخت دو همت، تامین مالی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵۸ هزار و ۸۸۹ واحد تعیین تکلیف و به متقاضیان تحویل شده و یا به دلیل عدم پیشرفت پروژه، تسویه شده است و تلاش می کنیم تعداد ۳۴۱۲ واحد باقی مانده نیز با پرداخت تسهیلات اقدام ملی، آن هم تکمیل و به متقاضیان واگذار شوند.

عاطف ضمیر در ادامه به شرح عملکرد این بانک در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: بانک مسکن اصلی ترین تامین کننده مالی طرح نهضت ملی مسکن در کشور است و در استان کرمانشاه هم تاکنون قراداد ۶ هزار و ۸۴۵ واحد برای پرداخت تسهیلاتش را بر عهده گرفته‌ است. این واحدها شامل بخش خود مالکی (۸۵۴ واحد)، غیر خودمالکی یا مسکن حمایتی (۵۵۴۱ واحد) و طرح مسکن روستایی (۴۵۰ واحد) می شوند.

وی گفت: پرداخت ۳ همت تسهیلات برای این واحدها مصوب شده که تاکنون ۱۸۰۰ میلیاردتومان از این مبلغ پرداخت شده و مابقی تسهیلات نیز با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود که امیدواریم پیمانکاران با سرعت بیشتری پروژه‌ها را به سرانجام برسانند و این واحدها آماده واگذاری به مردم شوند.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه ادامه داد: از این ۶ هزار و ۸۴۵ واحد تاکنون تسهیلات ۱۶۰۱ واحد به طور کامل پرداخت شده و کلید آن به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: بانک مسکن استان کرمانشاه در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ رتبه اول کشور را به دست آورده است که این موفقیت حاصل عملکرد مناسب همکاران این مجموعه و مشتریان بانک است و زحمات آن‌ها سپاسگذاری می کنم.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه با اشاره به این موضوع که این موفقیت بسترساز اعطای امتیازهای مناسبی به استان شده است، در ادامه گفت: خردادماه امسال در سفر دکتر خرسندیان مدیرعامل محترم بانک مسکن، ایشان نشست مشرکی با استاندار کرمانشاه داشتند و در این نشست با درخواست دکتر حبیبی برای افزایش تعهد تامین پرداخت تسهیلات از تعداد ۶۸۴۵ واحد به بیش از ۸ هزار واحد موافقت شد.

وی همچنین به پذیرش تامین مالی پروژه ۳۳۶ واحدی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: این تامین مالی علاوه بر پرداخت تسهیلات به بیش از ۸ هزار واحد نهضت‌ ملی مسکن است. با وجود همه تنگناهای مالی، پرداخت این تسهیلات را به دلیل اهمیت تامین مسکن خبرنگاران عزیز توسط بانک پذیرفته شد که از ۳ هفته قبل به صورت رسمی کلید خورده است.

عاطف ضمیر همچنین عنوان کرد: طرح نهضت ملی مسکن طبق قانون با منابع خود بانک ها تامین مالی می شود که این منابع به ویژه در بانک مسکن محدود است. ولی با تلاش های زیادی که صورت گرفت، بانک مسکن استان تاکنون بیش از ۱۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است که ۶ همت از منابع داخلی و ۶ همت آن از منابع سایر استان ها تهیه و در استان هزینه شده است و بخشی از آن در طرح نهضت ملی مسکن هزینه شده است و که قرار است افزایش پیدا کند.

وی در ادامه از مردم تقاضا کرد در این بانک سپرده گذاری کنند و تصریح کرد: منابع مالی بانک صرف ساخت مسکن و تولید و اشتغال می‌شود و در این پروژه‌ها بر بکارگیری نیروهای بومی به شکل ویژه تاکید داریم.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه ادامه داد: طرح‌های متنوعی در زمینه پرداخت تسهیلات به سپرده ها تعریف شده و افراد می توانند با افتتاح حساب نور و حساب ثمر در بانک مسکن از مزیت دریافت سود مناسب و بازدهی بسیار بالا برخوردار شوند. این افزایش منابع می تواند به تعریف پروژه‌های جدید مسکن در استان کمک کند.

وی عنوان کرد: از تسهیلات گیرندگان تقاضا داریم اقساط خود را به موقع و در تاریخ مقرر پرداخت کنند تا با تامین نقدینگی، توان بانک برای پرداخت تسهیلات جدید افزایش پیدا کند.