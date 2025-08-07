فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد شد

به گزارش کرد پرس، مراسم تقدیر و معارفه فرماندار شهرستان سروآباد روز پنجشنبه با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد سروآباد برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در این مراسم بر ضرورت رفع موانع خدمات‌رسانی از جمله قطعی برق و اینترنت در مناطق گردشگری این شهرستان تاکید کرد.

امید کریمیان اظهار کرد: انتخاب فرماندار جدید با شناخت دقیق از نیازها و ظرفیت‌های شهرستان صورت گرفته و انتظار می‌رود با مدیریت جدید، روند توسعه در سروآباد شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به شاخص‌های زیرساختی سروآباد، افزود: تاکنون ۱۷۰ کیلومتر راه روستایی در این شهرستان آسفالت شده و حدود ۸۰ کیلومتر دیگر باقی مانده است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، سرانه فضای آموزشی سروآباد را ۹ متر مربع اعلام کرد و اظهار کرد: اگرچه این میزان از برخی مناطق مانند مریوان بیشتر است اما دلیل اصلی آن مهاجرت جمعیت قابل توجهی از سروآباد به مریوان است که در محاسبات آماری تأثیرگذار بوده است.

کریمیان با اشاره به موانع توسعه‌ای در سروآباد، ادامه داد: قرار گرفتن بخش زیادی از اراضی شهرستان در محدوده حفاظت‌شده شاهو و کوسالان یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم از این منطقه است؛ چرا که محدودیت‌های قانونی در این مناطق امکان بهره‌برداری و توسعه اقتصادی را محدود کرده است.

وی از دریافت مجوز احداث سد نیاوه از سازمان محیط زیست خبر داد و یادآور شد: این پروژه می‌تواند نقشی مؤثر در تأمین آب و توسعه کشاورزی منطقه ایفا کند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت بالای گردشگری در منطقه هورامان اشاره کرد و بیان کرد: سالانه صدها هزار گردشگر به این منطقه سفر می‌کنند و این حضور، فرصت‌های اشتغال مناسبی برای مردم فراهم کرده است؛ اما قطعی مکرر برق و ضعف در زیرساخت اینترنت از مشکلات جدی این منطقه است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

کریمیان از برگزاری مراسم کلنگ‌زنی تونل هورامان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است که اجرای آن نقش مهمی در تسهیل تردد، کاهش خطرات جاده‌ای و رونق اقتصادی خواهد داشت.

فرماندار شهرستان سروآباد هم در این مراسم، اظهار کرد: با تصمیمات خلق الساعه، برنامه ها و کارها را پیش نخواهم برد و براساس داده و اطلاعات و مطالعه عمل خواهم کرد.

فیروز عارفی با اشاره به اینکه فرماندار نماینده عالی دولت در شهرستان است و باید جایگاه آن حفظ شود، افزود: کار فرماندار نظارت و رهبری است و نباید از او انتظار کارهای کوچک را داشت.

وی ادامه داد: با مشی اصلاح طلبی آمده‌ام و تعامل و گفتمان با همه مدنظرم است و با همه طیف ها و اقشار گفتگو خواهم کرد.

آغاز بکار کانال اورامی زبان در سروآباد

فرماندار سابق شهرستان سروآباد هم در این مراسم بیان کرد: هیچ مقام و جایگاهی برای کسی ثابت نیست و اگر بود این فرصت نصیب ما نمی شد.

حسن زارعی با اشاره به اینکه بهترین اندوخته در دوران مدیریت عمل صالح است، یادآور شد: عمل صالح در مدیریت مستلزم الزاماتی هم چون تدبیر در برنامه‌ریزی، هدایت و رهبری و ارزشیابی است.

وی با بیان اینکه مدیر باید شجاع، اهل نقدپذیری و مسئولیت پذیری باشد، گفت: مدیران در انقلاب اسلامی، فرصت مدیریت را بستری برای ذخیره آخرت الهی می‌دانند.

فرماندار شهرستان سابق سروآباد افزود: این شهرستان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مشکلات زیادی مواجه بود و همه سعی خود را بکار گرفتم که پاسخگوی مطالبات مردم باشم.

زارعی اظهار کرد: با پیگیری های استاندار کردستان در آینده نزدیک کانال تلویزیونی اورامی زبان در این شهرستان آغاز بکار می‌کند.

در پایان این مراسم از زحمات حسن زارعی قدردانی و فیروز عارفی به عنوان فرماندار شهرستان سروآباد معرفی شد.