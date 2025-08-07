۱۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

کشف طاووس قاچاق در سلماس

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره حفاظت محیط زیست سلماس گفت: ۲ قطعه طاووس که توسط افرادی در حال انتقال غیرقانونی به آذربایجان شرقی بودند، کشف و دو نفر در این خصوص دستگیر شدند.

به گزارش کردپرس، فهیمه قمری در گفت و گوی خبری افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست به همراه نیروی انتظامی شهرستان، در جریان گشت زنی‌های خود در ایستگاه بازرسی رختار، دو نفر را که حامل دو قطعه طاووس بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

او گفت: این پرندگان در بررسی‌های اولیه هیچ گونه علائم شکستگی، آسیب‌دیدگی یا ناتوانی نداشتند و سالم بودند و به همین منظور، پرندگان ضبط شده جهت طی مراحل قانونی و مراقبت‌های لازم به اداره محیط زیست سلماس منتقل شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست سلماس اضافه کرد: متخلفان پس از هماهنگی با دادستان شهرستان به بازداشتگاه منتقل شدند و پرونده آن‌ها در حال پیگیری است.

او اضافه کرد: طاووس، به دلیل زیبایی و ارزش اکولوژیکی خود، یکی از گونه‌های محافظت‌شده محسوب می‌شود و هرگونه جابجایی غیرمجاز آن طبق قانون مجازات خواهد داشت.

کد خبر 2787353

