سلجوق باراکتار اوغلو رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه شد

به گزارش کردپرس، تصمیمات نهایی نشست شورای عالی نظامی ترکیه (YAŞ) که دو ساعت و نیم به طول انجامید، با امضای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور، در بامداد ششم آگوست ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی منتشر شد.

بر اساس این تصمیمات، با بازنشستگی ژنرال عالی رتبه متین گوراک، سلجوق باراکتار اوغلو، فرمانده نیروی زمینی ارتش، به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. متین توکل، فرمانده ارتش یکم، نیز جایگزین او در فرماندهی نیروی زمینی شد. دوره خدمت دریاسالار ارجمند تاتلی‌اوغلو، فرمانده نیروی دریایی، و ژنرال عالی رتبه ضیا جمال قادی‌اوغلو، فرمانده نیروی هوایی، یک سال دیگر تمدید شد.

با تصمیمات جدید، شمار ژنرال‌ها و دریاسالاران ترکیه از ۳۱۶ به ۳۳۲ نفر افزایش یافت. در این تغییرات:

۳۲ ژنرال و دریادار یک درجه ارتقا یافتند و ۶۱ سرهنگ به درجه ژنرالی و دریاسالاری رسیدند.

۲۹ ژنرال یک سال دیگر در خدمت باقی می‌مانند و دوره خدمت ۴۷۸ سرهنگ نیز دو سال تمدید شد.

۴۵ ژنرال و دریاسالار شامل ۲ نفر به دلیل رسیدن به حد سنی و ۴۳ نفر به دلیل کادرسوزی، تا پایان آگوست بازنشسته شدند.

از مهم‌ترین ارتقای رتبه ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

در نیروی زمینی، ژنرال بختیار ارسای و چندین سرتیپ شامل ایلکای آلتین‌داغ، صباح الدین قلینچ و رسول یالدیز به یک رتبه بالاتر ارتقا یافتند.

۱۵ سرتیپ ارتش زمینی از جمله آیدین قلیچ و سلیمان آکبای به سرتیپی دوم رسیدند.

در نیروی دریایی، رأفت اُکتار یک رتبه ارتقا یافت و سه دریابان دیگر به دریاسالاری دوم ارتقا یافتند.

سلجوق باراکتار اوغلو کیست؟

سلجوق باراکتار اوغلو در ۹ مارس ۱۹۶۱ در شهرستان یوسف‌ئلی استان آرتوین به دنیا آمد. او فارغ‌التحصیل دبیرستان نظامی کولِلی (۱۹۷۷) و دانشکده نیروی زمینی (۱۹۸۱) است و دوره‌های تخصصی مخابرات و آکادمی‌های نظامی را بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ گذراند.

او در سال ۲۰۰۰ به درجه سرهنگ تمامی رسید و تا ۲۰۰۹ ریاست اداره دوم تحلیل و ارزیابی اطلاعات ستاد کل را برعهده داشت. سپس فرماندهی تیپ ۹ پیاده موتوری و مسئولیت‌های لجستیک و مهمات نیروی زمینی را عهده‌دار شد. او در سال ۲۰۱۳ به سرتیپی دوم، ۲۰۱۶ به سرتیپی یکم، ۲۰۲۱ به ژنرالی و ۲۰۲۳ به فرماندهی نیروی زمینی رسید.

باراکتار اوغلو در ۵ آگوست ۲۰۲۵ به ریاست ستاد کل منصوب شد. او پیش‌تر در تصمیمات انضباطی ارتش از جمله تأیید اخراج پنج ستوان به دلیل سر دادن شعار «ما سربازان مصطفی کمال هستیم» نقش داشت و همراه با متین گوراک و وزیر دفاع یاشار گولر علیه انتقادهای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) شکایت حقوقی کرده بود.

سلجوق باراکتار اوغلو متأهل و دارای دو فرزند است و در طول خدمت خود در حوزه‌های اطلاعات، دفاع سایبری و مدیریت نیروی انسانی تجربه کسب کرده است.