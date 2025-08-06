آزادی ٣١٠ زندانی و رهایی ٥ محکوم به قصاص در آذربایجان غربی به همت خیرین

به گزارش کردپرس، مراد فتحی گفت: در ۲۹ روز اجرای پویش به عشق امام حسین ع میبخشم صاحبان حق با حضور در زندانهای استان به اهتمام روسا و مددکاران اجتماعی از (۷ تیر تا ۱۳ مرداد ماه) با مساعدت خیرین وگذشت شکات، شرایط آزادی ۳۱۰ زندانی نیازمند جرایم عمدوغیر عمد فراهم شد.
او ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۵ محکوم به قصاص نفس از حکم قصاص رهایی یافتند.
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی بیان کرد: با میانجیگری کمیتههای صلح سازش مستقردر شعبات حل اختلاف، روسا ومددکاران اجتماعی زندانها شکات با گذشت بیش از ۳۲۰ میلیارد هفتصد چهل ریال رضایت خود را اعلام داشتند و با بهرهمندی از رافت اسلامی موجبات آزادی و بازگشت مددجویان نیازمند به آغوش خانواده را فراهم شد.
