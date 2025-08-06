۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۸

آزادی ٣١٠ زندانی و رهایی ٥ محکوم به قصاص در آذربایجان غربی به همت خیرین

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی گفت: در ۲۹ روز گذشته از اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» بیش از ۳۱۰ زندانی نیازمند به همت خیرین و شکات از زندان‌های استان آذربایجان غربی آزاد شده‌اند.

به گزارش کردپرس، مراد فتحی گفت: در ۲۹ روز اجرای پویش به عشق امام حسین ع  می‌بخشم  صاحبان حق  با حضور در  زندان‌های استان  به اهتمام روسا و مددکاران اجتماعی از  (۷ تیر تا ۱۳ مرداد ماه)  با مساعدت خیرین وگذشت  شکات، شرایط آزادی ۳۱۰ زندانی نیازمند جرایم عمدوغیر عمد  فراهم شد.

او ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۵ محکوم به قصاص نفس از حکم قصاص رهایی یافتند.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی بیان کرد: با میانجیگری کمیته‌های صلح سازش مستقردر شعبات حل اختلاف، روسا ومددکاران اجتماعی زندان‌ها  شکات  با گذشت  بیش از ۳۲۰ میلیارد هفتصد چهل ریال رضایت خود را اعلام داشتند و  با بهره‌مندی از رافت اسلامی موجبات آزادی و بازگشت مددجویان نیازمند  به آغوش خانواده را فراهم شد.

