ترافیک با آغاز حرکت زائران اربعین در جاده های کردستان سنگین شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: با توجه به آغاز سفر زائران از استان های کردستان، آذربایجان غربی و شرقی به سمت مرزهای غربی و جنوبی کشور، محورهای سنندج – مریوان و بوکان – کامیاران به عنوان ۲ مسیر پرتردد در کریدور شمال به جنوب با افزایش چشمگیر ترافیک مواجه شده اند.

وی با ابراز نگرانی از وقوع چندین تصادف منجر به فوت در روزهای اخیر، افزود: بسیاری از این حوادث ناشی از خستگی، عدم رعایت فاصله طولی و رانندگی با سرعت غیرمجاز توسط برخی رانندگان بوده که تحت تأثیر حجم بالای ترافیک قرار گرفته اند.

رئیس پلیس راه استان کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، اظهار کرد: از همه رانندگان تقاضا داریم هنگام احساس خستگی در محل های امن توقف کرده، پس از استراحت کافی با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به مسیر خود ادامه دهند و همچنین پرهیز از سبقت های غیرمجاز و رعایت سرعت مطمئنه نقش مهمی در حفظ جان خود و سایر هم وطنان دارد.

سرهنگ عبدالملکی از تمامی زائران و رانندگان خواست با همکاری و رعایت مقررات، زمینه ساز سفری ایمن و بدون حادثه برای خود و دیگران باشند.