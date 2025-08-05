به گزارش کردپرس، موسسه کردستان واچ در آمریکا ادعا کرد تولید نفت خام در اقلیم کردستان عراق بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است. بنابر گزارش‌های رسمی، تولید روزانه نفت در این منطقه بار دیگر از ۲۰۰ هزار بشکه عبور کرده و همچنان در حال افزایش است که نشانه‌ای آشکار از بازگشت اقلیم به سیاست‌های پیشین فروش مستقل نفت، فارغ از توافقات با دولت مرکزی در بغداد است.

بر اساس گزارش این موسسه، قیمت کنونی نفت خام در بازار داخلی اقلیم برای سه میدان اصلی نفتی به شرح زیر است:

تاوکه: ۲۶۰ دلار به ازای هر تُن

خورمله: ۲۷۰ دلار به ازای هر تُن

شیخان: ۲۳۰ دلار به ازای هر تُن

بر این اساس، هرچند حملات پهپادی اخیر به برخی زیرساخت‌های نفتی اقلیم نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، اما تأثیر مستقیم این حملات محدود بوده است. تنها حدود ۴۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید روزانه بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه‌ای پیشین آسیب دیده‌اند. مهم‌ترین حمله ثبت‌شده، حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی میدان نفتی سرسنگ بود که منجر به نابودی حدود ۱۴ هزار بشکه ذخیره‌شده شد، اما خود میدان از آسیب در امان ماند.

تحلیلگران معتقدند تداوم فروش داخلی نفت و فقدان نشانه‌ای از تحویل کنترل میادین نفتی به بغداد، نشانگر شکست توافق احتمالی پیشین با دولت مرکزی است. اقلیم عملاً به روند پیشین صادرات غیررسمی و مدیریت مستقل منابع نفتی بازگشته است.

در همین حال، سخنگوی شرکت‌های نفتی بین‌المللی عضو کنسرسیوم Apikur اعلام کرد که خواسته‌های این شرکت‌ها همچنان پابرجاست: «ما خواستار یک توافق مکتوب و قانونی هستیم که هم پرداخت‌های آتی برای تولید نفت را تضمین کند و هم بدهی‌های انباشته اقلیم به ما را که حدود یک میلیارد دلار است، بازپرداخت نماید.»

بازگشت اقلیم کردستان به «روال عادی» در تولید و فروش نفت، بدون توافق شفاف با بغداد و در سایه مطالبات بین‌المللی پرداخت‌نشده، ممکن است زمینه‌ساز تنش‌های تازه‌ای میان اربیل، بغداد و بازیگران خارجی حوزه انرژی شود