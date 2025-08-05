مرز مهران - زرباطیه مقام اول تردد زائران اربعین در عراق را دارد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رئیس ستاد اربعین کشور عراق سپهبد ریاض الخیگانی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و رئیس ستاد اربعین کشور عراق، با اشاره به بازدیدهای خود از مرزهای باشماق، چذابه، شلمچه و مهران گفت: تردد در تمام مرزها برقرار است و مشکلات هر پایانه رصد و برطرف می‌شود.

وی اظهار کرد: مرز مهران زرباطیه مقام اول تردد زائران اربعین را در عراق به خود اختصاص داده است.

رییس ستاد اربعین عراق به جلسات خود با همتایان ایرانی و پاکستانی اشاره کرد و گفت: به صلاحدید دولت پاکستان، مرز چذابه برای ورود و خروج زائران این کشور به عراق در نظر گرفته شده است تا پاکستان بتواند پایش و رصد مناسبی بر اتباع خود داشته باشد، اما این موضوع از سوی زائران پاکستانی بخصوص در بازگشت رعایت نمی‌شود.

احمد کرمی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: هماهنگی تقویت تفاهم دو استان ایلام و استان واسط عراق، تسهیل در تردد زوار و ارتقای خدمات را به دنبال دارد.

وی بر لزوم خدمات‌دهی به زائران به نظارت مستمر و روزانه تاکید کرد و گفت: در دو روزانه آینده ازدحام زوار در مرز مهران را شاهد خواهیم بود و بنا داریم با کار شبانه‌روزی، ترددها را تسهیل کنیم و میزان خدمات به زوار را ارتقا دهیم.