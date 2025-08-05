۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۳

ادارات کردستان چهارشنبه ۱۵ مرداد تعطیل شدند

سرویس کردستان - در پی تداوم موج گرمای شدید و به منظور مدیریت مصرف انرژی، فعالیت ادارات و نهادهای عمومی در استان کردستان روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش کرد پرس، این تصمیم بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت انرژی استان و با هدف بهینه سازی مصرف برق در شرایط افزایش دمای هوا و ناترازی در شبکه انرژی کشور اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، تعطیلی شامل تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، بانک ها و مؤسسات آموزشی می شود.

با این حال، دستگاه های خدمات رسان، امدادی و اورژانسی از این تصمیم مستثنا بوده و فعالیت آن ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

استانداری کردستان از شهروندان خواست در راستای مدیریت منابع انرژی، همکاری لازم را در مصرف بهینه برق و سایر حامل های انرژی داشته باشند.

