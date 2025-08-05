مهارت آموزی مبتنی بر نیاز بازار، مسیر مؤثر اشتغال زایی است

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری روز سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، گفت: مجوز فعالیت آموزشگاه های آزاد در هر نقطه ای از استان که بخش خصوصی ظرفیت اجرا داشته باشد، صادر می شود و در مناطقی که این امکان فراهم نباشد، مراکز دولتی راه اندازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه گواهینامه های مهارتی با اعتبار بین المللی صادر می شوند، اظهار کرد: محتوای آموزشی باید متناسب با تغییرات بازار کار، به روزرسانی شود تا مسیر ورود مهارت آموختگان به بازار اشتغال هموار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، ایجاد اشتغال پایدار و بهره مندی از تسهیلات حمایتی را مستلزم داشتن مهارت های تخصصی دانست و افزود: ضروری است دستگاه های مرتبط در راه اندازی هنرستان های جوار صنعت مشارکت فعال داشته باشند و این اقدام یکی از اولویت های مهم شورای توسعه مهارت استان است.

ازهاری با اشاره به ظرفیت همکاری های بین المللی، از امضای تفاهم نامه هایی با اقلیم کردستان عراق در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای خبر داد و ادامه داد: اجرای دقیق این تفاهم نامه ها می تواند زمینه ساز توسعه مهارت آموزی و اشتغال در سطح منطقه باشد.

وی با یادآوری افتتاح مرکز سنجش صلاحیت حرفه ای کردستان در سال ۱۳۹۵ که یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۱۳۸۸ بود، یادآور شد: توسعه این مراکز باید با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خواستار به روزرسانی آمار میزان اشتغال ناشی از آموزش های مهارتی در استان شد و بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۰ درصد آموزش های مهارتی در کشور به اشتغال منتهی شدند و لازم است وضعیت کنونی استان به صورت دقیق پایش و تحلیل شود.

تعطیلی ۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای در سه ماه اخیر

در ادامه این جلسه، رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کردستان از تعطیلی ۳۰۰ آموزشگاه در ۹۰ روز گذشته خبر داد و گفت: استان کردستان دارای هزار آموزشگاه آزاد است که به طور میانگین در هر مرکز، پنج نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و تعطیلی این مراکز موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروهای شاغل شده است.

ایوب ابراهیمی، دلیل اصلی این تعطیلی ها را افزایش هزینه آموزش در مراکز خصوصی به واسطه مصوبه هیأت وزیران دانست و خواستار معافیت استان های محرومی مانند کردستان از اجرای این مصوبه شد.

آمادگی فنی و حرفه ای کردستان برای تأمین نیروی انسانی سرمایه گذاران

در ادامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان، از آمادگی این اداره کل برای آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری استان خبر داد و با اشاره به نقش مؤثر آموزش های مهارتی در کاهش نرخ بیکاری، اظهار کرد: استانداری می تواند سرمایه گذاران را پیش از آغاز پروژه ها به مراکز فنی و حرفه ای معرفی کند تا نیروی بومی و متخصص آموزش دیده و نیاز به جذب نیروی غیربومی کاهش یابد.

سیدعلی علوی افزود: سال گذشته به بیش از ۱۴ هزار نفر از ۱۷ گروه هدف در استان، از جمله زنان سرپرست خانوار، زندانیان، معلولان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و ساکنان مناطق روستایی، آموزش های مهارتی ارائه شده است.

وی آموزش به سربازان وظیفه، افراد دارای معلولیت و زندانیان را از اولویت های اصلی این اداره کل دانست و تأکید کرد: آموزش هایی که منجر به اشتغال نشوند، اثربخشی لازم را ندارند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان همچنین از تدوین برنامه های تحولی در سال جاری خبر داد و ادامه داد: شعار سال سازمان آموزش فنی و حرفه ای «وفاق برای ایران ماهر» است و برنامه هایی مانند برگزاری مسابقات ملی مهارت، ایجاد کنسرسیوم مهارت، راه اندازی کارگاه های هوش مصنوعی و تدوین سند صلاحیت حرفه ای در این چارچوب طراحی شده اند.

علوی یادآور شد: برای تجهیز کارگاه های آموزش هوش مصنوعی، ۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و توسعه مراکز مشارکتی، هیأت امنایی و مراکز سنجش صلاحیت نیز در دستور کار قرار دارد.