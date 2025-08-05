۶۰ زائر اربعین از بیمارستان صحرایی مرز باشماق خدمات درمانی دریافت کردند

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در اولین روز از فعالیت بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ الاسلام در باشماق، ۵۸ نفر درمان سرپایی و ۲ نفر بستری شدند.

وی اظهار کرد: ۴ زائر هم در محل اورژانس ۱۱۵ و یک زائر به صورت سرپایی در بیمارستان شفای سقز، از خدمات درمانی بهره مند شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: ۸ تیم بهداشتی فعال با ۱۷ نفر نیرو در مرز باشماق به زائران و بیماران خدمات ارائه می کنند.

به گفته هدایی، ۶۹ مورد بازرسی از موکب ها، مراکز تهیه و توزیع غذا و مراکز خدمت رسانی، ۲۰ مورد تست PCR از زائران و خادمین و یک مورد معدوم سازی مواد غذایی غیرمجاز انجام شد.