تلفات جاده ای در کردستان در ۴ ماه نخست امسال ۷ درصد کاهش یافت

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل کردستان، با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات جاده ای استان، گفت: بر اساس آمارهای ثبت شده، تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در محورهای استان طی ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷ درصدی همراه بوده است.

وی با تأکید بر لزوم استمرار این روند کاهشی، اظهار کرد: آمار تصادفات جاده ای یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد استان هاست، با این حال، وضعیت کردستان در ۲ سال گذشته در مقایسه با سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ همچنان نگران کننده و نیازمند اقدامات اساسی است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت زیرساخت در توسعه مناطق محروم و نیز فرارسیدن ایام اربعین حسینی، افزود: با توجه به افزایش تردد زائران از مرز باشماق مریوان و قرار گرفتن استان در مسیر کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور، همه دستگاه های اجرایی باید در آماده سازی و بهبود زیرساخت های لازم برای تسهیل عبور و مرور زائران پای کار باشند.

حبیبی اجرای اقداماتی ساده اما مؤثر مانند روکش آسفالت، خط کشی جاده ها و نصب تابلوها و علائم ایمنی را در کاهش سوانح جاده ای مؤثر دانست و بر تسریع آن ها تأکید کرد.

وی به وضعیت نامناسب پوشش ارتباطی در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و ادامه داد: برخی مسیرهای اصلی و فرعی استان همچنان فاقد آنتن دهی مناسب هستند، این موضوع باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و نواقص ارتباطی با همکاری دستگاه های ذی ربط رفع شود.