۲۶۲ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در کردستان توزیع شد

به گزارش کرد پرس، امید فهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون، گفت: اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان در بازه زمانی فروردین تا پایان تیرماه، ۱۷۸ تن مرغ منجمد و ۸۴ تن گوشت قرمز منجمد در سطح استان توزیع کرده است.

وی اظهار کرد: از این میزان، ۴۰ تن مرغ منجمد و ۲۹ تن گوشت منجمد به صورت ویژه برای ایام محرم و صفر اختصاص یافته است تا تعادل بازار و تأمین نیاز شهروندان در این ایام حفظ شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان به اقدامات حمایتی از زنجیره تولید در بخش دام و طیور اشاره کرد و افزود: در راستای تأمین خوراک دام، از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۲۴۰ تن جو، ۱۰ هزار و ۹۸۵ تن ذرت و ۷ هزار و ۶۶۳ تن کنجاله سویا بین مرغداران استان توزیع شده و این روند طبق برنامه ریزی های انجام شده همچنان ادامه دارد.

به گفته فهری این نهاد همچنین در قالب پنج قرارداد تولید قراردادی با مرغداران استان، زمینه تولید و ذخیره سازی ۵۱۷ تن مرغ منجمد را فراهم کرده است تا در شرایط نیاز به تنظیم بازار، منابع کافی در اختیار باشد.

وی تأکید کرد: توزیع هدفمند و برنامه ریزی شده اقلام پروتئینی و خوراک دام، با هدف حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده انجام می گیرد و اقدامات لازم برای ادامه این روند در ماه های آینده نیز پیش بینی شده است.