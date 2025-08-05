۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲

۲۶۲ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در کردستان توزیع شد

سرویس کردستان - مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان از توزیع بیش از ۲۶۲ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار این استان طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش کرد پرس، امید فهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون، گفت: اداره کل پشتیبانی امور دام کردستان در بازه زمانی فروردین تا پایان تیرماه، ۱۷۸ تن مرغ منجمد و ۸۴ تن گوشت قرمز منجمد در سطح استان توزیع کرده است.

وی اظهار کرد: از این میزان، ۴۰ تن مرغ منجمد و ۲۹ تن گوشت منجمد به صورت ویژه برای ایام محرم و صفر اختصاص یافته است تا تعادل بازار و تأمین نیاز شهروندان در این ایام حفظ شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان به اقدامات حمایتی از زنجیره تولید در بخش دام و طیور اشاره کرد و افزود: در راستای تأمین خوراک دام، از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۲۴۰ تن جو، ۱۰ هزار و ۹۸۵ تن ذرت و ۷ هزار و ۶۶۳ تن کنجاله سویا بین مرغداران استان توزیع شده و این روند طبق برنامه ریزی های انجام شده همچنان ادامه دارد.

به گفته فهری این نهاد همچنین در قالب پنج قرارداد تولید قراردادی با مرغداران استان، زمینه تولید و ذخیره سازی ۵۱۷ تن مرغ منجمد را فراهم کرده است تا در شرایط نیاز به تنظیم بازار، منابع کافی در اختیار باشد.

وی تأکید کرد: توزیع هدفمند و برنامه ریزی شده اقلام پروتئینی و خوراک دام، با هدف حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده انجام می گیرد و اقدامات لازم برای ادامه این روند در ماه های آینده نیز پیش بینی شده است.

