اقلیم کردستان حاضر به اجرای تعهدات در قبال بغداد نیست

به گزارش کردپرس، محمد حسین در گفتگو با «پنجره» (رسانه تازه تأسیس در اقلیم کردستان) گفت: "اتحاد میهنی و حزب دمکرات کردستان تلاش دارند حقوق ماه ششم کارمندان را از بغداد دریافت کنند، اما حاضر نیستند شروطی را که منجر به تحویل نفت و درآمدهای غیرنفتی به دولت فدرال می‌شود، اجرا کنند. در حالی که دولت عراق هم نفت و هم درآمدهای غیرنفتی را از اقلیم می‌خواهد."

او افزود: "طرف عراقی خواستار تجمیع درآمدهای گمرکی، تولید و صادرات نفت اقلیم، و قرار دادن آن‌ها تحت مدیریت وزارت نفت و پیوستن وزارت منابع طبیعی اقلیم به وزارت نفت عراق است."

محمد حسین تأکید کرد: "در حالی‌که حزب دمکرات و اتحاد میهنی نمی‌خواهند اداره گذرگاه‌های مرزی و نفت را واگذار کنند، این اختلافات موجب شده بغداد و اربیل در دو مسیر کاملاً متفاوت قرار بگیرند."

وی همچنین با اشاره به وضعیت منطقه افزود: "به دلیل درگیری بین ایران و اسرائیل، طرف عراقی نسبت به اقلیم کردستان خشمگین‌تر شده و خواهان اجرای دقیق و رسمی توافقات میان دو طرف است."