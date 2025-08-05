۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۵

عضو شبکه اقتصاددانان عراق:

اقلیم کردستان حاضر به اجرای تعهدات در قبال بغداد نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از اعضای شبکه اقتصاددانان عراق اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان در تلاش است حقوق ماه ژوئن (ماه ششم میلادی) را از دولت عراق دریافت کند، بدون آنکه به اجرای شروط و سازوکارهایی که بغداد خواهان آن‌هاست، تن دهد.

به گزارش کردپرس، محمد حسین در گفتگو با «پنجره» (رسانه تازه تأسیس در اقلیم کردستان) گفت: "اتحاد میهنی و حزب دمکرات کردستان تلاش دارند حقوق ماه ششم کارمندان را از بغداد دریافت کنند، اما حاضر نیستند شروطی را که منجر به تحویل نفت و درآمدهای غیرنفتی به دولت فدرال می‌شود، اجرا کنند. در حالی که دولت عراق هم نفت و هم درآمدهای غیرنفتی را از اقلیم می‌خواهد."

او افزود: "طرف عراقی خواستار تجمیع درآمدهای گمرکی، تولید و صادرات نفت اقلیم، و قرار دادن آن‌ها تحت مدیریت وزارت نفت و پیوستن وزارت منابع طبیعی اقلیم به وزارت نفت عراق است."

محمد حسین تأکید کرد: "در حالی‌که حزب دمکرات و اتحاد میهنی نمی‌خواهند اداره گذرگاه‌های مرزی و نفت را واگذار کنند، این اختلافات موجب شده بغداد و اربیل در دو مسیر کاملاً متفاوت قرار بگیرند."

وی همچنین با اشاره به وضعیت منطقه افزود: "به دلیل درگیری بین ایران و اسرائیل، طرف عراقی نسبت به اقلیم کردستان خشمگین‌تر شده و خواهان اجرای دقیق و رسمی توافقات میان دو طرف است."

