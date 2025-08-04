آموزش و پیشگیری برای کاهش و مقابله با اعتیاد، در اولویت دستگاه های متولی قرار گیرد

به گزارش کرد پرس، علی‌اکبر ورمقانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، گفت: برای کاهش و مقابله با اعتیاد، باید آموزش و پیشگیری در اولویت قرار گیرد و با آگاهسازی و ایجاد دغدغه در خانواده‌ها از افزایش معتادان جلوگیری کنیم.

وی اظهار کرد: همه دستگاه‌های عضو و غیرعضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر موظف هستند در مرحله آموزش و پیشگیری از اعتیاد تلاش کنند تا در مراحل مقابله و درمان با مشکلات کمتری مواجه شویم و در این خصوص سازمان های مردم نهاد می‌توانند بسیار موثر باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در خصوص موضوع جابجایی کمپ ماده ۱۶ سنندج، افزود: تا مکان جدید فراهم نشود امکان جابجایی نداریم چون مرکز ایتان نمی‌تواند حتی یک روز بدون کمپ ماده ۱۶ باشد.

ورمقانی با بیان اینکه اگر تامین مالی محقق شود امکان جمع‌آوری همه معتادان متجاهر وجود خواهد داشت، ادامه داد: باید به معتادان بهبود یافته توجه ویژه داشته باشیم و در بحث اشتغالزایی از محل اعتبارات مشاغل خانگی به آنها تسهیلات پرداخت شود تا به زندگی بازگردند.

وی هرگونه کوتاهی دستگاه‌ها از انجام تکالیف را مصداق ترک فعل و مشمول برخورد قوه قضاییه عنوان کرد.

لزوم کمک دستگاه‌ها برای پرداخت بدهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به کمپ‌ها

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز در این جلسه، بیان کرد: احداث فاز دوم ماده ۱۶ که قرار بود توسط شهرداری سنندج راه اندازی شود و مکانی پیش بینی شده که در صورت موافقت شورای برنامه‌ریزی، این کار انجام خواهد شد.

علی محمدپناه یادآور شد: قرار شده که برای کمپ فعلی ماده ۱۶ سنندج پنج میلیارد تومان هزینه شود که امیدواریم شهرداری ۵۰ درصد آن را تقبل کند، ضمن اینکه انتظار داریم برای انتقال این مرکز به مکانی دیگر سریعتر اقدام کند.

وی از دستگاه‌های مرتبط با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست، برای پرداخت بدهی‌های این شورا به کمپ‌ها همکاری کنند تا بهتر بتوان در راستای جمع آوری معتادان متجاهر اقدام کرد.

افزایش آمار سرقت توسط معتادان متجاهر

در ادامه این جلسه مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان هم با بیان اینکه آمار سرقت توسط معتادان متجاهر افزایش یافته است، گفت: معتادانی که از کمپ‌ها ترخیص می‌کنند، باز هم در معابر عمومی حضور می یابند و چهره زشتی به شهر می دهند.

حسن اصلانی افزود: متاسفانه اغلب معتادان که از کمپ‌ها ترخیص می‌شوند، پاک نیستند و باز هم به مصرف مواد مخدر روی می آورند.

کشف ۲۸۳ کیلوگرم مواد مخدر

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۸۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف، ۶۸۰ توزیع کننده و قاچاقچی اصلی دستگیر شدند که ۵۹ نفر آنان دا ای سابقه سرقت بودند.

سرهنگ سیروس یاوری با بیان اینکه میانگین دستگیرشدگان ۱۵ تا ۲۰ سال هستند، ادامه داد: ۳۳ درصد دستگیرشدگان در حوزه مصرف مواد مخدر، مربوط به تریاک است.

وی بیان کرد: امسال پنج باند قاچاق مواد مخدر در اسنان دستگیر شدند که نشبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان یادآور شد: امسال ۹۷ دستگاه وسیله نقلیه مرتبط با توزیع و قاچاق مواد مخدر توقیف و ۱۲ هزار و ۷۰۷ عدد قرص روان گردان هم کشف شد.