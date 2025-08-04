به گزارش خبرگزاری کردپرس، باقر عالمی از صدور مجوز رسمی تأسیس شهرداری کارزان از سوی وزارت کشور خبر داد و اظهار کرد: پس از پیگیریهای مستمر و رایزنیهای متعدد، با موافقت وزیر کشور، مجوز تأسیس شهرداری کارزان صادر شد.
وی افزود: شهر کارزان پیشتر با ادغام روستاهای چشمهپهن و چشمهرشید به شهر ارتقا پیدا کرده بود و اکنون با صدور مجوز شهرداری شاهد تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم این منطقه هستیم.
فرماندار سیروان با تاکید بر اینکه راهاندازی شهرداری کارزان، مسیر توسعه شهری، بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی را هموار خواهد کرد تصریح کرد: این موفقیت حاصل همافزایی، تلاش شبانهروزی و همدلی مسئولان برای تحقق توسعه متوازن در شهرستان سیروان و بخش کارزان است.
عالمی خاطرنشان کرد: با آغاز فعالیت شهرداری، پروژههای عمرانی و خدمات شهری با سرعت بیشتری اجرایی میشود و کیفیت زندگی شهروندان ارتقا پیدا میکند.
وی ادامه داد: قرارگیری کارزان در مسیر اربعین حسینی و تخصیص اعتبارات ویژه، نویدبخش تحولات بزرگ و خدمترسانی شایسته به مردم شریف بخش کارزان خواهد بود.
