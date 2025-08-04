سرخط خبرهای۱۳مرداد خبرگزاری کردپرس

حمایت آمریکا از مذاکرات کردها و دمشق در پاریس
آبراهام حماده، نماینده کنگره آمریکا، در تماس تلفنی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، از حمایت واشنگتن از مذاکرات بین کردها و دمشق در پاریس خبر داد. این مذاکرات با هدف گذار سوریه به نظامی مبتنی بر حقوق و آزادیهای همگانی در حال انجام است. حماده همچنین از تلاشهای نیروهای دموکراتیک سوریه برای حفاظت از شمالشرق سوریه و حفظ حقوق اقلیتها قدردانی کرد. در این تماس، ژنرال مظلوم بر لزوم ایجاد فضای سیاسی برای تقویت حکمرانی فراگیر تأکید کرد.
وزیر داخله اقلیم کردستان: میدانیم کدام گروه پشت حملات پهپادی است
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان، در یک کنفرانس خبری به حملات پهپادی اخیر به اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت که یک کمیته تحقیقاتی مشترک با همکاری دولت اقلیم و دولت فدرال برای شناسایی عاملان این حملات در حال فعالیت است. وی اعلام کرد که دو دولت میدانند کدام گروههای مسلح عراقی از این پهپادها استفاده کردهاند و منتظر نتیجهگیری رسمی کمیته هستند. از ابتدای ماه ژوئیه، بیش از ۲۰ حمله پهپادی و موشکی به اقلیم کردستان انجام شده است.
احتمال درگیر شدن دولت سوریه با کردها
جاشوا لاندیس، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهاما، در تحلیلی جدید درباره دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع، هشدار داد که این دولت بهسوی استبداد حرکت میکند و بیشتر به یک دولت عربی-سنی تبدیل شده است. لاندیس معتقد است که دولت الشرع به اقلیتها مانند کردها، علویها و دروزیها اجازه مشارکت واقعی در قدرت نمیدهد و با آنها درگیریهای نظامی و سیاسی داشته است. او همچنین اشاره کرد که ایالات متحده از سیاست تمرکزگرایانه دولت جدید حمایت میکند
