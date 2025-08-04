محور سنندج ـ مریوان ایمن سازی شد

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در آستانه موج سفرهای اربعین، راهداری شهرستان سنندج با تمرکز بر نقاط حادثه خیز این محور، عملیات ایمن سازی را در چندین مقطع آغاز کرده و به انجام رسانده است.

وی افزود: این اقدامات شامل نصب علائم هشداردهنده در نقاط کور، تابلوهای مسیرنما برای هدایت روان تر جریان ترافیک و خط کشی های موضعی در نقاط با دید محدود بوده که همگی در راستای ارتقای ایمنی مسیر انجام شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان با اشاره به اهمیت محور سنندج ـ مریوان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به مرز باشماق، اظهار کرد: هدف ما کاهش ریسک تصادفات در این مسیر پر تردد و افزایش سطح ایمنی برای زائرانی است که عازم مراسم اربعین هستند.

شکری ادامه داد: این اقدامات بخشی از طرح کلی آماده سازی مسیرهای منتهی به مرز باشماق است که با هماهنگی ستاد اربعین استان اجرا می شود و ما متعهد به تأمین ایمنی حداکثری برای زائران هستیم و این مسیر یکی از اولویت های ما در حوزه راهداری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان یادآور شد: ایمن سازی جاده ها تنها بخشی از مسئولیت ما در قبال زائران است؛ تلاش می کنیم مسیر حرکت عاشقان امام حسین (ع) تا حد امکان هموار، ایمن و بدون دغدغه باشد.