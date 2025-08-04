افتتاح ۳ پروژه آبرسانی ویژه اربعین در ایلام با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صبح امروز دوشنبه با حضور اسکندر مومنی ۳ پروژه آبرسانی ویژه اربعین شامل اجرای ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب به پارکینگ اربعین، اجرای ۸۱۰۰ متر خط انتقال از صالح آباد به سه راهی جندالله، احداث دو مخزن پیش ساخته ۵۰۰ مترمکعبی در مرز مهران افتتاح شد.

برای اجرای این پروژه ۷۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

هدف از سفر وزیر کشور به ایلام، افتتاح پنج پروژه مهم در حوزه مرز و اربعین، بازدید میدانی از مرز مهران و شرکت در جلسه ستاد اربعین است.

این پروژه‌ها با هدف ارتقاء زیرساخت‌های مرزی و تسهیل تردد زائران در ایام اربعین طراحی و اجرا شده‌اند و نقش مهمی در مدیریت بهتر جمعیت زائران در مرز مهران ایفا خواهند کرد.