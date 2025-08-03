رییس گروه تحقیقات کاربردی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه اوج گرما در ساعت سه تا چهار بعد از ظهر است، گفت: بیشترین میزان میانگین افزایش کشوری ۱.۸ درجه در مرداد ماه بوده در حالیکه از اول تا ۱۰ مرداد ماه ۴.۱ درجه سانتی گراد افزایش دما داشتیم.

وی با اشاره به تغییرات دماهای فصلی هم اظهار کرد: از اول تیرماه تا ۱۰ مرداد ماه امسال میزان افزایش دمای کمینه ۱.۷ درجه سانتی گراد بود که دمای بیشینه استان ۲ درجه سانتی گراد افزایش داشت.

توحیدی با اشاره به میانگین دمای ثبت شده از اول تیرماه تا ۱۰ مرداد ماه، گفت: آذربایجان غربی، البرز، کرمانشاه با دمای میانگین ۱.۸ درجه سانتی گراد دارای رتبه اول در کشور هستند.

وی علت افزایش دما را استقرار الگوهای جنب حاره یا همان الگوهای تابستانه در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس بیان کرد و گفت: این الگوها گسترش چشمگیری داشته و تا عرض‌های شمالی ایران راه یافته‌اند در حالی‌که گسترش آنها در گذشته فراتر از مرکز کشور نبود.