نشان دار کردن مالیات، پلی میان اعتماد مردم و توسعه کردستان است

به گزارش کرد پرس، امید کریمیان با اشاره به سهم فعلی این طرح در نظام مالیاتی، گفت: در حال حاضر تنها یک درصد از مالیات به این طرح اختصاص یافته، اما این یک شروع امیدوارکننده است و امیدواریم در سال های آینده شاهد افزایش این سهم باشیم.

او درباره تأثیر فرهنگی این اقدام نیز اظهار کرد: مردم کردستان، مردمی وفادار و فداکار هستند، همان طور که برای دفاع از محیط زیست جان می دهند، برای توسعه کشور هم از مال خود می گذرند، به شرط آنکه بدانند این هزینه کرد شفاف و هدفمند است.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر مردم نتیجه پرداخت مالیات را ببینند، چه در جاده، چه در بیمارستان یا مدرسه، بدون شک مشارکت بیشتری نشان خواهند داد و این طرح می تواند نگاه سنتی و منفی نسبت به مالیات را تغییر دهد.

کریمیان در خصوص نقش مجلس در حمایت از این طرح، بیان کرد: ما در مجلس از هر لایحه ای که به شفاف سازی مالی کمک کند، استقبال می کنیم؛ چه در حوزه بودجه، چه در نظارت و مشاوره به دولت، تمام تلاشمان را برای موفقیت این طرح به کار می گیریم.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت های کردستان، ادامه داد: اگر دستگاه های اجرایی کردستان با تهران هماهنگ باشند، می توان پروژه های ملی و منطقه ای مؤثری را با منابع این طرح اجرا کرد و این موضوع هم زیرساخت های استان را تقویت می کند و هم اعتماد عمومی را افزایش می دهد.