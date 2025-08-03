استقرار بیمارستان سیار در مرز باشماق مریوان

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی گفت: تمامی مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی، پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای و تیم های واکنش سریع در مناطق مرزی و مسیرهای پرتردد در حالت آماده باش کامل هستند.

او با تأکید بر فعالیت بی وقفه تیم های بهداشتی و درمانی، اظهار کرد: نیروهای فوریت های پزشکی به صورت شبانه روزی در خدمت زائران هستند و اقدامات لازم برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و استقرار آمبولانس ها از مدت ها پیش آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به هماهنگی کامل با سایر دستگاه های امدادی و خدماتی افزود: کمیته بهداشت و درمان اربعین از ماه ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده و نظارت بر ایمنی مسیرها، خدمات بهداشتی و مراقبت های پزشکی زائران را در دستور کار دارد.

شاه غیبی ادامه داد: مرز باشماق برای چهارمین سال میزبان زائران اربعین است و ما وظیفه خود می دانیم که با تمام توان، سلامت و امنیت بهداشتی زائران را تأمین کنیم و از زائران نیز درخواست می کنیم در صورت نیاز بدون تأخیر به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.