۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲

استقرار بیمارستان سیار در مرز باشماق مریوان

سرویس کردستان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمادگی کامل نظام سلامت استان برای خدمت رسانی به زائران اربعین، گفت: در مرز باشماق مریوان، یک بیمارستان سیار ۵۰ تخت خوابی مستقر شده و ۱۶ مرکز درمانی فعال در سطح استان نیز برای ارائه خدمات شبانه روزی آماده هستند.

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی گفت: تمامی مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی، پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای و تیم های واکنش سریع در مناطق مرزی و مسیرهای پرتردد در حالت آماده باش کامل هستند.

او با تأکید بر فعالیت بی وقفه تیم های بهداشتی و درمانی، اظهار کرد: نیروهای فوریت های پزشکی به صورت شبانه روزی در خدمت زائران هستند و اقدامات لازم برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و استقرار آمبولانس ها از مدت ها پیش آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به هماهنگی کامل با سایر دستگاه های امدادی و خدماتی افزود: کمیته بهداشت و درمان اربعین از ماه ها پیش فعالیت خود را آغاز کرده و نظارت بر ایمنی مسیرها، خدمات بهداشتی و مراقبت های پزشکی زائران را در دستور کار دارد.

شاه غیبی ادامه داد: مرز باشماق برای چهارمین سال میزبان زائران اربعین است و ما وظیفه خود می دانیم که با تمام توان، سلامت و امنیت بهداشتی زائران را تأمین کنیم و از زائران نیز درخواست می کنیم در صورت نیاز بدون تأخیر به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

