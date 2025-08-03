برداشت کلزا در ۳۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان/پرداخت غرامت به کلزاکاران آغاز شد

به گزارش کرد پرس، محمدصالح احمدی با اشاره به خرید تضمینی کلزا، گفت: تا این لحظه ۴ هزار و ۲ تن کلزا با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده که بیشترین میزان آن با ۲ هزار و ۴۹۶ تن مربوط به شهرستان سقز بوده است.

او افزود: تمام سطح زیر کشت کلزا تحت پوشش بیمه قرار داشته و تاکنون خسارت های وارده حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و از این میزان، ۹۹۲ میلیون تومان به عنوان غرامت به کلزاکاران پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از خرید تضمینی محصول کاملینا خبر داد و اظهار کرد: ۱۹ تن کاملینا از کشاورزان قروه و دیواندره با قیمت ۳۶ هزار تومان خریداری شده است؛ این محصول به دلیل هزینه تولید پایین و مزایای تناوبی اش، گزینه ای اقتصادی و مطلوب برای کشاورزان به شمار می رود.

احمدی ادامه داد: قیمت تضمینی کلزا تقریباً دو برابر قیمت گندم است و همین موضوع در کنار مزایای زراعی، دلیل اصلی توصیه مداوم این کشت به کشاورزان است.

او با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان متبوعش، یادآور شد: برای توسعه کشت دانه های روغنی، مشوق هایی نظیر توزیع بذر یارانه ای، تخصیص کود از طریق سامانه پایش و ارائه تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در نظر گرفته ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: مهم ترین موانع تولید این محصولات، تأمین بذر با کیفیت، تضمین خرید مناسب و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان است که تلاش داریم با برنامه ریزی دقیق، آن ها را برطرف کنیم.