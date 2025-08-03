۱۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۲

برداشت کلزا در ۳۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کردستان/پرداخت غرامت به کلزاکاران آغاز شد

سرویس کردستان - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از آغاز برداشت دانه های روغنی در بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری، ۲ هزار و ۸۳۲ هکتار کلزا، ۴۳۰ هکتار کاملینا، ۱۴۳ هکتار گلرنگ و ۲۱۶ هکتار آفتابگردان در استان کشت شده که برداشت آن ها در نقاط مختلف استان در حال انجام است.

به گزارش کرد پرس، محمدصالح احمدی با اشاره به خرید تضمینی کلزا، گفت: تا این لحظه ۴ هزار و ۲ تن کلزا با قیمت تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده که بیشترین میزان آن با ۲ هزار و ۴۹۶ تن مربوط به شهرستان سقز بوده است.

او افزود: تمام سطح زیر کشت کلزا تحت پوشش بیمه قرار داشته و تاکنون خسارت های وارده حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و از این میزان، ۹۹۲ میلیون تومان به عنوان غرامت به کلزاکاران پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از خرید تضمینی محصول کاملینا خبر داد و اظهار کرد: ۱۹ تن کاملینا از کشاورزان قروه و دیواندره با قیمت ۳۶ هزار تومان خریداری شده است؛ این محصول به دلیل هزینه تولید پایین و مزایای تناوبی اش، گزینه ای اقتصادی و مطلوب برای کشاورزان به شمار می رود.

احمدی ادامه داد: قیمت تضمینی کلزا تقریباً دو برابر قیمت گندم است و همین موضوع در کنار مزایای زراعی، دلیل اصلی توصیه مداوم این کشت به کشاورزان است.

او با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان متبوعش، یادآور شد: برای توسعه کشت دانه های روغنی، مشوق هایی نظیر توزیع بذر یارانه ای، تخصیص کود از طریق سامانه پایش و ارائه تسهیلات خرید ادوات کشاورزی در نظر گرفته ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: مهم ترین موانع تولید این محصولات، تأمین بذر با کیفیت، تضمین خرید مناسب و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان است که تلاش داریم با برنامه ریزی دقیق، آن ها را برطرف کنیم.

