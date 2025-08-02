تحویل ۲۲۷ واحد نهضت ملی مسکن استان ایلام تا هفته دولت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی گفت: تا کنون از ۱۰۴۸۹ متقاضی تایید نهایی شده نهضت ملی مسکن استان ۴۴۵۱ متقاضی سهم آورده بیش از ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده که ۴۰۹۲ واحد تعریف شده و از این تعداد برای ۳۹۰۲ واحد پروانه ساختمانی اخذ شده و این واحدها در حال ساخت هستند.

وی خاطر نشان کرد: پیشرفت فیزیکی احداث این ۳۹۰۲ واحد در مجموع حدود ۴۵ درصد می باشد و تا هفته دولت سال جاری ۲۲۷ واحد تحویل متقاضیان خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا دهه مبارک فجر نیز بیش از ۵۰۰ واحد دیگر تحویل متقاضیان شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص تحویل زمین طبق قانون جوانی جمعیت گفت: تا کنون ۶۰۲۸ متقاضی استان در این طرح ثبت نام کرده که ۳۵۰۲ مورد تأیید شده و ۷۲۴ قطعه زمین در شهرهای مهران و دهلران واگذار شده است.

وی افزود: برای تامین زمین‌ مابقی متقاضیان در شهر دهلران نزدیک به ۳ هزار قطعه مشخص شده که برای این منظور (قانون جوانی جمعیت) و نهضت ملی و... واگذار خواهد شد و در شهر مهران نیز در تلاش هستیم زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

جعفر رفیعی در ادامه به بحث کنترل اجاره بها و بازرسی بنگاه‌های املاک پرداخت و گفت: تیم بازرسی به این منظور متشکل از کارشناسان راه و شهرسازی، امور مالیاتی، اصناف، تعزیرات و... به طور دائم در حال رصد هستند و با متخلفین در این زمینه در چارچوب قوانین مربوطه برخورد می شود.