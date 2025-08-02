۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۶

تحویل ۲۲۷ واحد نهضت ملی مسکن استان ایلام تا هفته دولت

تحویل ۲۲۷ واحد نهضت ملی مسکن استان ایلام تا هفته دولت

سرویس ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان در جلسه شورای تأمین مسکن استان از تحویل ۲۲۷ واحد نهضت ملی مسکن استان ایلام به متقاضیان تا هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی گفت: تا کنون از ۱۰۴۸۹ متقاضی تایید نهایی شده نهضت ملی مسکن استان ۴۴۵۱ متقاضی سهم آورده بیش از ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده که ۴۰۹۲ واحد تعریف شده و از این تعداد برای ۳۹۰۲ واحد پروانه ساختمانی اخذ شده و این واحدها در حال ساخت هستند.

وی خاطر نشان کرد: پیشرفت فیزیکی احداث این ۳۹۰۲ واحد در مجموع حدود ۴۵ درصد می باشد و تا هفته دولت سال جاری ۲۲۷ واحد تحویل متقاضیان خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا دهه مبارک فجر نیز بیش از ۵۰۰ واحد دیگر تحویل متقاضیان شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص تحویل زمین طبق قانون جوانی جمعیت گفت: تا کنون ۶۰۲۸ متقاضی استان در این طرح ثبت نام کرده که ۳۵۰۲ مورد تأیید شده و ۷۲۴ قطعه زمین در شهرهای مهران و دهلران واگذار شده است.

وی افزود: برای تامین زمین‌ مابقی متقاضیان در شهر دهلران نزدیک به ۳ هزار قطعه مشخص شده که برای این منظور (قانون جوانی جمعیت) و نهضت ملی و... واگذار خواهد شد و در شهر مهران نیز در تلاش هستیم زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

جعفر رفیعی در ادامه به بحث کنترل اجاره بها و بازرسی بنگاه‌های املاک پرداخت و گفت: تیم بازرسی به این منظور متشکل از کارشناسان راه و شهرسازی، امور مالیاتی، اصناف، تعزیرات و... به طور دائم در حال رصد هستند و با متخلفین در این زمینه در چارچوب قوانین مربوطه برخورد می شود.

کد خبر 2787192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha