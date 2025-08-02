دیدار هاکان فیدان با هیئت حماس در استانبول

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول با هیئتی از حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای شوری این جنبش، دیدار کرد. فیدان در این دیدار تأکید کرد که تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری و فشار بر مردم غزه «هرگز قابل قبول نیست» و حمایت ترکیه از آرمان فلسطین ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه ترکیه در اطلاعیه ای اعلام کرد که هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، روز جمعه در استانبول با هیئتی از حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای شوری حماس، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در این دیدار، اعضای هیئت حماس با اشاره به ادامه محدودیت‌های شدید اسرائیل، تأکید کردند که میزان کمک‌های انسانی که به نوار غزه اجازه ورود پیدا می‌کند بسیار کمتر از نیاز واقعی مردم است و دولت اسرائیل در مذاکرات آتش‌بس رویکردی غیرسازنده و انعطاف‌ناپذیر دارد.

هاکان فیدان نیز اسرائیل را به «ادامه سیاست نسل‌کشی از طریق محاصره و گرسنگی دادن به مردم غزه» متهم کرد و گفت: «این رفتار نشان می‌دهد که دولت بنیامین نتانیاهو هیچ تمایلی به رسیدن به آتش‌بس واقعی ندارد.»

او افزود که اسرائیل با طولانی کردن مذاکرات آتش‌بس تلاش می‌کند مقاومت مردم غزه را بشکند و آن‌ها را وادار به ترک خانه و سرزمین خود کند. فیدان تأکید کرد: «اقدامات اسرائیل برای اخراج مردم غزه از سرزمین‌شان و الحاق کرانه باختری به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به افزایش حمایت جهانی از فلسطینی‌ها گفت که فشار افکار عمومی باعث شده کشورهای بیشتری دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند و اسرائیل هر روز بیش از پیش در انزوای سیاسی قرار گیرد.

فیدان در پایان بر تداوم حمایت قوی ترکیه از آرمان فلسطین تأکید کرد و گفت که آنکارا همچنان خواستار ادامه مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس و کاهش رنج مردم غزه است.