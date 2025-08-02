پروازهای ترکیش ایرلاین به حلب پس از ۱۳ سال ازسر گرفته شد

به گزارش کردپرس، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین، جمعه، پس از ۱۳ سال توقف، پروازهای خود از استانبول به حلب سوریه را ازسر گرفت. نخستین هواپیمای مسافربری این شرکت پس از سالها وقفه در فرودگاه بینالمللی حلب به زمین نشست و مراسمی رسمی با بریدن روبان قرمز برای استقبال از این پرواز برگزار شد.
در این مراسم، معمر هاکان چنگیز، سرکنسول ترکیه در حلب، با ابراز خرسندی از ازسرگیری پروازها، گفت:
«حلب دروازه سوریه به ترکیه و جهان است و برای ترکیه نیز یک گذرگاه مهم به سوریه و خاورمیانه محسوب میشود.»
او با توصیف این روز بهعنوان «روز تاریخی»، از تمام کسانی که در راهاندازی مجدد این مسیر هوایی نقش داشتند، تشکر کرد.
همچنین، محمود یایلا، مدیر منطقه دوم فروش ترکیش ایرلاین، با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی حلب، اظهار داشت:
«هدف ما تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور از طریق بازگشایی این خط هوایی است و به دنبال گسترش ارتباطات منطقهای و ارائه گزینههای بیشتر سفر به مشتریان هستیم.»
علاء صلال، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری سوریه، این رویداد را «افزودن فصلی تازه به تاریخ هوانوردی سوریه» دانست و گفت:
«این فقط فرود یک هواپیما نیست، بلکه نمادی از ساختن پلی میان دو کشور است. حلب با بازارهای قدیمی، قلعه تاریخی و خیابانهای کهن خود پذیرای شماست.»
در همین زمینه، عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، اعلام کرد ترکیش ایرلاین از امروز رسماً پروازهای خط استانبول–حلب را آغاز کرده و این شرکت ابتدا سه پرواز هفتگی در روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه انجام خواهد داد.
به گفته او، تعداد پروازها از ۱۵ اوت به پنج پرواز در هفته و از یک سپتامبر به هفت پرواز در هفته افزایش مییابد.
وی همچنین خبر داد که شرکت AJet، زیرمجموعه ترکیش ایرلاینز، از فردا نخستین پرواز خود را از فرودگاه صبیحا گوکچن استانبول به حلب انجام میدهد و از ۴ اوت پروازهای روزانه در این مسیر برقرار خواهد شد.
ترکیش ایرلاین پیشتر اعلام کرده بود که به مناسبت ازسرگیری پروازها، بلیت رفتوبرگشت استانبول–حلب از ۲۹۹ دلار آغاز میشود.
گفتنی است که این شرکت از سال ۲۰۱۲ پروازهای خود به حلب را متوقف کرده بود.
