سفر وزیر نیروی عراق به ایران

به گزارش کردپرس، روز جمعه ۲۰۲۵/۸/۲ «زیاد علی فاضل» وزیر برق عراق در رأس هیأتی وارد تهران شد. به گزارش وزارت برق عراق، وزیر در این سفر با مقامات ایرانی درباره ادامه صادرات گاز به عراق گفت‌وگو خواهد کرد.

«عادل کریم»، مشاور محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در امور برق، گفت‌وگو با شبکه رووداو گفت: «هدف از سفر وزیر برق، مذاکره با مقامات ایرانی برای پایبندی به توافق قبلی درخصوص میزان مشخصی از صادرات گاز است.»

پیشتر میان عراق و ایران توافقی امضا شده بود که بر اساس آن، ایران روزانه حدود ۵۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی برای به‌کارگیری در نیروگاه‌های برق‌رسانی عراق تأمین کند.

اما به گفته «احمد موسی»، سخنگوی وزارت برق عراق، از ماه مه سال جاری، ایران میزان گاز صادراتی به عراق را کاهش داده است. این موضوع باعث از کار افتادن چند نیروگاه و کاهش تولید برق در بخش‌های زیادی از استان‌های عراق شده است.

طبق گفته‌های عادل کریم، در حال حاضر ایران تنها روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می‌کند.

در خصوص ظرفیت تولید برق در عراق، مشاور سودانی می‌گوید: «در حال حاضر ظرفیت تولید برق در کشور بین ۲۶ تا ۲۷ هزار مگاوات است، اما حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود داریم، زیرا تقاضا برای برق بسیار بالاست.»

از ۸ مارس امسال، مهلت آمریکا برای معافیت عراق در واردات گاز از ایران به پایان رسیده است.

از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ایالات متحده ۱۰ بار معافیت‌هایی از تحریم‌های خود علیه ایران به عراق اعطا کرده بود تا بغداد بتواند گاز و برق از تهران خریداری کند.

اما به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت عراق نمی‌تواند مستقیماً پول نقد به ایران بپردازد؛ بلکه با رضایت دولت واشنگتن، مبالغ به حسابی بانکی واریز می‌شود که صرفاً برای اهداف بشردوستانه، مانند خرید اقلام پزشکی، قابل استفاده است.