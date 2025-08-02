تحرک بی سابقه نظامی آمریکا در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۵ سطح بیسابقهای از تحرکات نظامی و امنیتی را در مناطق مختلف سوریه رقم زدهاند؛ تحرکاتی که هدف اصلی آن مقابله با بازسازی ساختار داعش و افزایش فعالیت هسته های مخفی این گروه در مناطق خارج از کنترل دولت مرکزی است.
تقویت لجستیکی و پایگاهی
- در ماه جولای 2025 تعداد 7هواپیمای باری نظامی و 244 کامیون حامل تجهیزات نظامی و لجستیکی وارد پایگاههای ائتلاف در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) شدهاند.
- همچنین 10 رزمایش نظامی توسط نیروهای ائتلاف و 9 رزمایش مشترک با SDF در شمال و شرق سوریه برگزار شده است.
گشتزنی و تحرکات زمینی
- در ۲ ژوئیه، پس از حدود چهار سال وقفه، یک گشت مشترک ائتلاف و SDF در نزدیکی مرز ترکیه و در اطراف شهر عامودا انجام شد.
- در ۱۸ ژوئیه، هیأتی بلندپایه از نیروهای آمریکایی با همراهی SDF وارد پایگاه «قصرک» در شمال الحسکه شد.
- در ۲۴ ژوئیه، تحرکات گستردهای در پایگاه هوایی «سارین» در نزدیکی عینالعرب (کوبانی) ثبت شد؛ از جمله پروازهای شناسایی و انتقال نیرو به سایر پایگاهها.
عملیات امنیتی علیه داعش
- ۸ عملیات امنیتی با پشتیبانی ائتلاف در مناطق تحت کنترل SDF انجام شد که طی آن ۲۰ نفر از جمله یک امیر داعش، یک مسئول شرعی و چند فرمانده بازداشت شدند:
- دیرالزور: ۳ عملیات – ۹ بازداشتی
- الحسکه: ۳ عملیات – ۶ بازداشتی
- رقه: ۲ عملیات – ۵ بازداشتی
حملات پهپادی و عملیات ویژه در مناطق تحت کنترل دولت دمشق و ارتش ملی
- در ۸ ژوئیه، یک حمله پهپادی در نزدیکی «کللی» در حومه ادلب باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فردی دیگر شد.
- در ۱۹ ژوئیه، فردی در منطقه «السویال» در حومه البوکمال در اثر حمله پهپادی مشکوک به ائتلاف بهشدت زخمی شد.
- در ۲۵ ژوئیه، نیروهای ویژه ائتلاف با همراهی SDF و برخی نیروهای امنیتی وابسته به دولت دمشق، یک عملیات هوابرد در محله «البغزال» شهر الباب انجام دادند. در این عملیات اعضای یک سلول مهم داعش، از جمله یک امیر عراقی، هدف قرار گرفتند.
- در ۲۶ ژوئیه، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) اعلام کرد که در حملهای هوایی در شهر الباب، ضیاء زوباع مصلح الحردانی، یکی از فرماندهان ارشد داعش به همراه دو پسرش کشته شدهاند. در این حمله، هیچ یک از غیرنظامیان حاضر در محل (شامل سه زن و سه کودک) آسیب ندیدند.
نظر شما