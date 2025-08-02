تحرک بی سابقه نظامی آمریکا در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه

سرویس جهان- با افزایش نگرانی‌ها از احیای مجدد داعش در سوریه، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ گسترده‌ترین موج عملیات نظامی، امنیتی و لجستیکی خود را در سال‌های اخیر به اجرا گذاشت؛ از ارسال صدها کامیون تجهیزات و هواپیمای باری به پایگاه‌های شمال و شرق سوریه گرفته تا انجام ۱۱ عملیات هوایی و بازداشت فرماندهان کلیدی داعش در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، ارتش ملی و حتی دولت دمشق.