نشست امنیتی وزرای خارجه، دفاع و اطلاعات ترکیه

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، یاشار گولر وزیر دفاع، و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی (میت)، در جلسهای غیرعلنی درباره تهدیدات امنیتی منطقهای، بهویژه در سوریه، روند ادغام SDF در ارتش سوریه و تحولات غزه گفتگو کردند.
در نشست مهمی که در ساختمان وزارت امور خارجه ترکیه برگزار شد، سه مقام ارشد این کشور—هاکان فیدان، یاشار گولر و ابراهیم کالین—شرکت کردند. این جلسه رسمی همراه با انتشار یک عکس در حساب رسمی وزارت خارجه در شبکه اجتماعی X بود، اما جزئیات دستورکار نشست هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است.
با وجود عدم توضیح در اطلاعیه رسمی، برخی رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به وزارت دفاع اعلام کردهاند که بررسی روند ادغام نیروهای مدنی تحت عنوان SDF (نیروهای دموکراتیک سوریه) در ساختار ارتش سوریه، از جمله موضوعات مهم این جلسات بوده است. به نوشته خبر 7 بر اساس توافقهای ماه مارس ۲۰۲۵، انتظار میرود تا پایان سال نیروهای SDG با ارتش سوریه ادغام شوند و ترکیه این پیشرفتها را بهدقت زیر نظر دارد.
علاوه بر آن، تحلیل رسانهای داخلی ترکیه مانند آ خبر از رسانه های نزدیک به AKP، از جمله در موضعگیری برخی رسانهها، این جلسه را الگویی از هماهنگی سطح بالا میان نهادهای امنیتی توصیف کرده و آن را بهعنوان نشانهای از امکان طرح عملیاتهای آتی دانستهاند. برخی گزارشها جلسه را حامل «پیام عملیات قریبالوقوع» توصیف کردهاند، هرچند هیچ تأیید رسمی در اینباره منتشر نشده است.
برخی گزارشهای دیگر احتمال دادهاند که مواردی مانند روند گفتوگوهای مربوط به روند موسوم به "ترکیه بدون تروریسم"، پروسه تحویل سلاح PKK، و ارزیابی تهدیدات احتمالی امنیتی از مناطق سوریه و اروپا نیز در دستور کار این نشست قرار داشته اند.
موضع رسمی دستگاه دیپلماسی هنوز محدود به انتشار تصویر جلسه و اعلام حضور وزراست و جزئیاتی درباره تصمیمات یا توافقهای گرفتهشده اعلام نکرده است.
در مجموع، آنطور که منابع رسانهای و تحلیلگران منطقهای بیان کردهاند، این دیدار در مقطع حساس منطقهای میتواند نشانهای از برنامهریزی مشترک میان وزارت خارجه، وزارت دفاع و نهاد اطلاعاتی برای مواجهه با تحولات در سوریه و غزه تلقی شود.
