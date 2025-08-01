حکم قطع دستان ٣ سارق در ارومیه اجرا شد

در ادامه این اطلاعیه با اشاره به دستگیری این سارقان از چند سال قبل، تصریح شده است: از زمان تشکیل پرونده، رایزنی‌ها و اقدامات زیادی از سوی مسئولان زندان و مدیران قضایی آذربایجان‌غربی برای شناسایی و بازگرداندن اموال مسروقه (که عمدتا زیور آلات‌ طلا بوده) به مالباختگان و بهره‌مندی از امتیازات و ارفاقات قانونی و توبه انجام شده بود، اما سارقان هیچگونه همکاری با مسوولان قضایی برای بازگرداندن اموال و توبه نداشتند.

روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی در این اطلاعیه تاکید کرده است: طبق مستندات در این پرونده، چندین کیلوگرم طلا از منازل افراد در چندین استان به سرقت رفته و متهمان در حین انجام سرقت در ارومیه دستگیر شدند؛ در یکی از جلساتی که میان مسئولان قضایی و محکومان این پرونده به منظور رایزنی برای بازپس دادن اموال برگزار شده بود، یکی از محکومان این پرونده اعلام کرده که اگر قرار به پس دادن اموال بود، اقدام به سرقت آنها نمی‌کردیم.

در این مطلب همچنین آمده است: در نهایت به دلیل عدم همکاری محکومان، حکم قطع ید این ۳ سارق حرفه‌ای پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه کیفری یک و با تایید نهایی و قطعیت در دیوان عالی کشوربا لحاظ کلیه اقدامات شرعی و قانونی به مرحله اجرا درآمد.