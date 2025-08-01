اردوغان: نباید در برابر کشتار کودکان غزه و جنایات اسرائیل سکوت کرد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با «بریس کلوتایر اولیگی انگوما» رئیسجمهور گابن، کشتار مردم غزه را بهشدت محکوم کرد و گفت:
«در غزه صحنهای از یک فاجعه انسانی جریان دارد؛ کودکانی که از گرسنگی جان میدهند و غیرنظامیانی که هنگام دریافت کمکهای غذایی به عمد هدف گلوله قرار میگیرند. هیچکس با وجدان و شرافت انسانی نمیتواند در برابر این وحشیگری سکوت کند.»
او با اشاره به همبستگی آفریقاییها با مردم فلسطین، تأکید کرد که ترکیه تلاشهای خود را برای ارسال کمکهای انسانی، توقف کشتار و برقراری آتشبس فوری ادامه خواهد داد و افزود:
«اولویت ما رساندن کمکهای انسانی به برادران و خواهران غزه است. بهعنوان جبهه انسانیت، موظفیم هر کاری لازم است برای توقف این ظلم انجام دهیم.»
اردوغان همچنین با اشاره به مواضع اخیر فرانسه و بریتانیا در محکومیت وضعیت انسانی غزه، از افزایش فشارهای بینالمللی بر اسرائیل استقبال و تأکید کرد که راهکار مؤثر مقابله با سیاستهای اسرائیل، حمایت از تشکیل دولت فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و راهحل دو دولتی است.
او با بیان اینکه دولت ترکیه به دنبال بازیهای سیاسی داخلی بر سر موضوع غزه نیست، از همه جریانهای سیاسی کشورش خواست با حساسیت و همدلی به موضوع بنگرند و با اظهارات غیرمسئولانه به تلاشهای بینالمللی ترکیه آسیب نزنند.
