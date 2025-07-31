۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

استاندار کردستان: لقب «فداکار خدمت»، حق جانباختگان آبیدر است

سرویس کردستان ـ استاندار کردستان، گفت: تلاش داریم سه جوان جانباخته و مصدومین حادثه آتش‌سوزی آبیدر سنندج، به عنوان «فداکار خدمت» معرفی شوند.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار با معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور، گفت: از سازمان محیط زیست کشور و سازمان منابع طبیعی کشور انتظار داریم ضمن پیگیری و بررسی دقیق حادثه آتش سوزی آبیدر، حداکثر حمایت را از خانواده‌های جانباختگان و مصدومان حادثه اخیر داشته باشند. 

وی افزود: ما در استان با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، پیگیر احقاق حقوق آنان خواهیم بود و در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران، جانباختگان و مصدومان عزیز این حادثه را به عنوان فداکار خدمت معرفی کنیم تا مصدومین و خانواده‌های جانباختگان مشمول حمایت‌های مشخص شده در قانون مذکور شوند.
دیدار با خانوادە جانباختگان حادثه آتش سوزی کوه آبیدر سنندج یکی دیگر از برنامه های آرش لهونی، استاندار کردستان بود که روز گذشته اتفاق افتاد.
