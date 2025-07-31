استاندار کردستان: لقب «فداکار خدمت»، حق جانباختگان آبیدر است

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در دیدار با معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور، گفت: از سازمان محیط زیست کشور و سازمان منابع طبیعی کشور انتظار داریم ضمن پیگیری و بررسی دقیق حادثه آتش سوزی آبیدر، حداکثر حمایت را از خانواده‌های جانباختگان و مصدومان حادثه اخیر داشته باشند.

وی افزود: ما در استان با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، پیگیر احقاق حقوق آنان خواهیم بود و در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران، جانباختگان و مصدومان عزیز این حادثه را به عنوان فداکار خدمت معرفی کنیم تا مصدومین و خانواده‌های جانباختگان مشمول حمایت‌های مشخص شده در قانون مذکور شوند.