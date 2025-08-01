ترکیه خواستار افزایش صادرات نفت عراق از طریق اقلیم کردستان به ۱.۵ میلیون بشکه در روز شد

به گزارش کردپرس، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که آنکارا از بغداد خواسته صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم کردستان را به ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. به گفته او، این میزان نفت سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.

به نوشته وبسایت رسانه خبری روداو، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، در سخنانی با ابراز نگرانی از به‌کار نیفتادن کامل خط لوله نفت اقلیم کردستان – ترکیه، گفت: «در متن توافق آمده که در صورت نبود مشکل حقوقی میان طرفین، این خط باید به‌طور کامل فعال شود. هدف ما صادرات ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز است. این رقم معادل سالانه ۴۰ میلیارد دلار درآمد است.»

او افزود: برای رسیدن به این هدف، باید بخشی از نفت عراق که اکنون از جنوب این کشور و از بندر بصره صادر می‌شود، به سمت خط لوله اقلیم کردستان منتقل شود. وی همچنین گفت: «برای رسیدن به رقم ۱.۵ میلیون بشکه، باید خط لوله جنوب نیز توسعه یابد؛ چون با استفاده از منابع شمال، کرکوک و دیگر مناطق، تنها می‌توان نیمی از این مقدار را تأمین کرد. اگر جنوب نیز به این زنجیره بپیوندد، این مسیر می‌تواند جایگزینی برای تنگه هرمز باشد.»

مقامات ترکیه معتقدند عراق ظرفیت صادرات روزانه ۴ میلیون بشکه نفت را دارد و خواهان آن هستند که حدود ۴۰٪ از این مقدار، یعنی ۱.۵ میلیون بشکه، از طریق بندر جیهان در ترکیه صادر شود.

این درخواست در حالی مطرح شده که پیش‌تر ترکیه اعلام کرده بود از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرای مفاد توافق پیشین با عراق درباره خط لوله نفت را متوقف خواهد کرد.