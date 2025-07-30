۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴

آتش‌سوزی اتوبوس در محور ایلام-کرمانشاه، خسارت جانی نداشت

سرویس ایلام - رئیس پلیس راه استان ایلام، امروز در گفت و گو با خبرنگاران، جزئیات حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه اتوبوس در محور ایلام-کرمانشاه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۱۵:۴۵ امروز در حوالی محور قلندر رخ داد. اتوبوس که فاقد مسافر بود، به دلیل نقص فنی در قسمت موتور دچار حریق شد.

وی گفت: خوشبختانه، راننده و کمک راننده اتوبوس در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ‌گونه خسارت جانی در این حادثه گزارش نشده است.

سرهنگ کهزادی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و موفق به مهار آتش شدند. علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است، اما شواهد اولیه حاکی از نقص فنی موتور اتوبوس است.

وی همچنین از رانندگان درخواست کرد با توجه به گرمای هوا و احتمال بروز نقص فنی، نسبت به سرویس دوره‌ای وسایل نقلیه خود، به‌ویژه سیستم موتور و ترمز، اهتمام ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

