سردار رادان: زائران فقط از مرز مهران برای خروج از کشور استفاده نکنند

به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا رادان امروز چهارشنبه ۸ مرداد، در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران و مرز زرباطیه عراق و استقبال از وزیر کشور عراق، گفت: امروز در خدمت «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور عراق بودیم تا آخرین هماهنگی‌های مرزی به‌منظور تسهیل در عبور و حرکت زائران اربعینی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه مرزها آمادگی پذیرش زائران را دارند، اضافه کرد: از زائران انتظار داریم در مرحله اول از همه مرزها برای خروج از کشور استفاده کنند و صرفا مرز مهران را انتخاب نکنند.

این مقام انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت توزیع زمان سفر توسط زائران، اظهار کرد: از زائران حسینی (ع) می‌خواهیم تا به منظور ارائه خدمات توسط موکب‌داران در داخل کشور عراق ، زمان سفر خود را مدیریت کنند و سفر خود را به روز های آخر موکول نکنند.

فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی از مقامات کشور جمهوری عراق در راستای هماهنگی و هم افزایی در ارائه خدمات به زائران حسینی، گفت: امیدواریم که سفری ایمن، ارزان و راحت را برای زائران حسینی رقم بزنیم.