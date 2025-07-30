نگرانی از کاهش نرخ تولد در کردستان/نظام سلامت در جوان سازی جمعیت نقش راهبردی دارد

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی در نشست راهبردی طرح ملی «آمایش امید» در سنندج، با بیان اینکه جوان سازی جمعیت، مهم ترین اولویت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بر نقش کلیدی دانشگاه های علوم پزشکی در هدایت و مدیریت این روند ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند مستقیم پویایی، پیشرفت و اقتدار هر جامعه با برخورداری از جمعیتی جوان، متخصص و مولد، بر لزوم سرمایه گذاری راهبردی و بلندمدت در این حوزه تأکید کرد و آن را تضمین کننده بالندگی نسل های آینده دانست.

شاه غیبی، برنامه «هر خانه، یک پایگاه سلامت» را بستر مؤثری برای تعمیق مفاهیم جوان سازی جمعیت در درون خانواده ها برشمرد و خواستار ایفای نقش فعال بهورزان و مراقبین سلامت در آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه شد و همچنین پیشنهاد تشکیل کمپین های محلی متناسب با فرهنگ و زیست بوم هر منطقه را برای ترویج فرزندآوری مطرح کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به ضرورت رصد مداوم و تحلیل دقیق اطلاعات جمعیتی در مراکز بهداشتی و درمانی، این فرایند را زیربنای تصمیم سازی های اثربخش در حوزه سلامت جمعیت عنوان کرد.

وی بر اهمیت شناسایی و تجلیل از مادران موفق دارای بیش از دو فرزند به عنوان الگویی عینی برای تشویق به فرزندآوری تأکید کرد و استفاده از ظرفیت نهاد آموزش و پرورش و معتمدان محلی را به عنوان بازوان مؤثر فرهنگ سازی در این زمینه خواستار شد.

شاه غیبی همچنین با اشاره به معضل ناباروری، فقدان آگاهی کافی و پایش ناکارآمد را از دلایل اصلی ناامیدی زوجین دانست و از مراقبین سلامت خواست تا با ارائه اطلاعات علمی به روز، تشکیل پرونده های سلامت برای زوجین نابارور و ارائه مشاوره تخصصی، مسیر بازگشت امید به این خانواده ها را هموار سازند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان اقدامات عملی در قالب طرح آمایش امید را گامی مؤثر در ساخت آینده ای روشن و جمعیتی پایدار برای کشور توصیف کرد.