به گزارش کردپرس از روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی، براساس این گزارش با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، فردا چهارشنبه ۸ مردادماه تمامی ادارات دولتی در استان به‌صورت دورکاری و مهدکودک ها، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های آذربایجان‌غربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی خواهد بود.



لازم به ذکر است دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانک‌ها در شهرستان‌های مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات به صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.



