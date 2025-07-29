به گزارش کردپرس از روابط عمومی استانداری آذربایجانغربی، براساس این گزارش با توجه به افزایش دما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، فردا چهارشنبه ۸ مردادماه تمامی ادارات دولتی در استان بهصورت دورکاری و مهدکودک ها، آموزشگاهها و دانشگاههای آذربایجانغربی نیز غیرحضوری و آموزش در بستر فضای مجازی خواهد بود.
لازم به ذکر است دستگاههای خدماترسان، امدادی و درمانی تعطیل نبوده و بانکها در شهرستانهای مختلف استان به صورت شعب منتخب فعال خواهند بود و بقیه ادارات به صورت دورکاری فعالیت میکنند.
سرویس آذربایجان غربی-براساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجانغربی، فردا چهارشنبه ۸ مردادماه، تمامی ادارات دولتی، آموزشگاهها، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان تعطیل و فعالیتها بهصورت دورکاری خواهد بود.
