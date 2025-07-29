تصمیم جنگ و صلح تنها در اختیار دولت عراق است/ عراق به پایگاه عملیات نظامی تبدیل نخواهد شد

به گزارش کردپرس، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه ۲۹ ژوئیه اعلام کرد که دولت عراق موفق شده است بیش از ۲۹ تلاش برای پرتاب موشک و پهپاد از داخل خاک این کشور را خنثی کند. وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره جنگ یا صلح، تنها در اختیار دولت مرکزی است و هیچ فرد یا گروهی حق مداخله در آن را ندارد.

سودانی در گفت‌وگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما مانع بیش از ۲۹ تلاش برای پرتاب موشک و پهپاد از داخل خاک عراق شده‌ایم.» او ادامه داد: «به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمی‌دهیم که از خاک عراق به‌عنوان پایگاهی برای عملیات نظامی استفاده کند.»

وی تأکید کرد که دولت عراق با هر طرفی که بخواهد عراق را به میدان تقابل و درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل کند، مقابله خواهد کرد. سودانی تصریح کرد: «تصمیم جنگ یا صلح، تنها در اختیار دولت است، نه هیچ فرد یا گروهی.»

در خصوص وضعیت سوریه نیز سودانی گفت: «سوریه کشوری مهم برای امنیت عراق است و ما خواهان تداوم وحدت آن هستیم.»

در بخش دیگری از سخنان خود، نخست‌وزیر عراق به حملات پهپادی اخیر علیه اقلیم کردستان اشاره کرد و این حملات را «تروریستی» خواند. او گفت: «ما یک کمیته ویژه برای بررسی این حملات تشکیل داده‌ایم و دولت فدرال عراق با مقامات اقلیم کردستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی همکاری می‌کند تا عاملان این حملات شناسایی و مورد بازخواست قرار گیرند.»

سودانی همچنین درباره تنش‌های تهران و واشنگتن گفت: «امیدواریم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود.»