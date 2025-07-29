کردستان در مسیر موج گرما و گرد و غبار

به گزارش کرد پرس، امروز دمای هوای برخی مناطق استان در گرم ترین ساعت به ۴۰ درجه سانتی گراد رسید؛ عددی که تا همین چند سال پیش در این منطقه کمتر به چشم می خورد؛ بر اساس پیش بینی های هواشناسی، این روند افزایشی قرار نیست به زودی متوقف شود و انتظار می رود در روزهای آتی دما تا دو درجه دیگر نیز افزایش یابد؛ موضوعی که با توجه به همزمانی آن با نفوذ گرد و غبار، می تواند سلامت عمومی را در معرض تهدید جدی تری قرار دهد.

گرد و غبار، مهمان ناخوانده ای که از سمت عراق وارد می شود، به دلیل شرایط خاص جوی در منطقه غربی کشور در حال شکل گیری و حرکت به سوی مرزهای کردستان است؛ با ورود این توده غباری، کاهش دید افقی و افت محسوس کیفیت هوا پیش بینی می شود؛ پدیده ای که در سال های اخیر به یکی از چالش های مزمن زیست محیطی منطقه تبدیل شده است.

هرچند امکان رگبارهای پراکنده در ساعات بعدازظهر برخی روزها وجود دارد، اما انتظار نمی رود این بارش ها تأثیر قابل توجهی بر کاهش گرد و غبار یا تعدیل گرما داشته باشند.

هشدار سطح نارنجی که از سوی هواشناسی استان صادر شده، زنگ خطری است برای گروه های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی؛ افرادی که باید تا حد ممکن از حضور در فضای باز و قرارگیری در معرض آلودگی پرهیز کنند.

در چنین شرایطی، بیش از همیشه اهمیت مدیریت مصرف انرژی، رعایت نکات ایمنی در برابر گرمازدگی و توجه به توصیه های بهداشتی دوچندان شده است؛ کردستان به استقبال روزهایی داغ و پرغبار می رود؛ روزهایی که عبور ایمن از آن، نیازمند آگاهی و همکاری همگانی است.