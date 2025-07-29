مرز باشماق برای تردد 300 هزار زائر اربعین آماده شده است

به گزارش کرد پرس، به گفته مدیر پایانه مرزی باشماق، این طرح در قالب دو فاز در حال اجرا است که فاز نخست به محدوده تراشیپمنت و ترانزیت سوخت اختصاص دارد و فاز دوم شامل تفکیک مسیرهای مسافری، صادراتی و ترانزیتی و نیز ساماندهی فضای داخلی مرز است.

حمیدرضا عبدالملکی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از مردادماه سال گذشته آغاز شده و علیرغم کندی ناشی از بتن ریزی، روند پیشرفت آن مناسب ارزیابی می شود.

وی همچنین از اجرای بیش از دو کیلومتر دیوارکشی پیرامونی خبر داد و تأکید کرد که طرح یادشده با تأمین اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومانی از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، با قدرت در حال پیشروی است.

به گفته مدیر پایانه مرزی باشماق، این پروژه در بازه زمانی ۲۴ ماهه تعریف شده و پیش بینی می شود بخش عمده ای از آن تا سال آینده به بهره برداری برسد.

عبدالملکی با اشاره به نقش این پروژه در بهبود عملکرد مرز، اظهار کرد: با تفکیک مسیرها و کاهش ازدحام، روند صادرات و ترانزیت روان تر شده و خدمات مسافربری نیز ارتقاء خواهد یافت.

وی با اشاره به تجهیز سایه بان های مواکب، تأمین آب، بهداشت و آماده سازی گیت های ورود و خروج، از آمادگی سالن های مسافری برای خدمت رسانی به زائران خبر داد و ادامه داد: در صورت افزایش حجم تردد، گیت های بیرونی نیز وارد مدار خدمت خواهند شد.

به گفته مدیر پایانه مرزی باشماق، در حال حاضر پارکینگ هایی با ظرفیت حدود ۲۳۰۰ خودرو در نزدیکی مرز شن ریزی و تجهیز شده اند و تأمین امنیت این فضاها به شرکت هایی واگذار خواهد شد که توان اجرایی لازم را دارا باشند.

عبدالملکی با اشاره به پیش بینی تردد ۳۰۰ هزار زائر از مرز باشماق در ایام اربعین ۱۴۰۴، بیان کرد: زیرساخت ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند پذیرای تعداد بیشتری از زائران باشند و خدمت رسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.