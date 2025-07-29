به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در ادامه سفر خود به اقلیم کردستان عراق، با امید خوشناو استاندار اربیل و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی این استان دیدار و گفتگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آذربایجانغربی، گفت: تسریع روند اجرایی پروژههای مشترک و رفع موانع پیشروی تجار دو طرف در دستورکار است.
استاندار اربیل نیز با تأکید بر اهمیت روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و آذربایجانغربی، از آمادگی اقلیم کردستان عراق برای گسترش همکاریها خبر داد.
در این دیدار که با هدف توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری بین دو منطقه برگزار شد، طرفین بر لزوم تقویت همکاریهای دوجانبه، تسهیل در رفتوآمد بازرگانان، افزایش حجم مبادلات مرزی و ایجاد زیرساختهای مشترک تأکید کردند. همچنین موضوعاتی از جمله راهاندازی بازارچههای مرزی جدید، توسعه حملونقل جادهای و ریلی، تبادل هیئتهای تجاری و برگزاری نمایشگاههای مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با استاندار و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اربیل اقلیم کردستان
استاندار آذربایجانغربی در نشست با استاندار اربیل و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی این استان با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی میان دو منطقه میتواند بستر مناسبی برای همکاریهای بلندمدت باشد، گفت: طراحی نقشه راه مشترک اقتصادی فیمابین آذربایجانغربی و اربیل اقلیم کردستان و حذف موانع تجاری ضروری است.
استاندار اربیل نیز ضمن استقبال از توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران بهویژه آذربایجانغربی، افزود: بهرهبرداری هدفمند از ظرفیتهای دو طرف در حوزههای سرمایهگذاری، گردشگری و کشاورزی در دستورکار است.
این نشست با محوریت توسعه تعاملات اقتصادی، تقویت مناسبات تجاری و تسهیل مراودات مرزی میان آذربایجانغربی و اربیل اقلیم کردستان عراق برگزار شد و دو طرف ضمن مرور ظرفیتهای مشترک، بر عزم جدی برای ارتقای سطح همکاریها تأکید کردند.
همچنین در این نشست طرفین درخصوص گسترش صادرات و واردات، ایجاد و تقویت بازارچههای مرزی فعال، تسریع در روند تسهیلگری امور گمرکی و تقویت زیرساختهای حملونقل زمینی بین دو منطقه به توافقاتی رسیدند.
