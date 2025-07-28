همکاری‌ مشترک نقش مؤثری در تأمین منافع دو طرف دارد

بە گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با قدردانی از همکاری‌های اقلیم کردستان عراق در میزبانی شایسته از زائران اربعین، گفت: با توجه به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری، آماده افزایش سطح روابط با اقلیم کردستان عراق هستیم.



نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق نیز با استقبال از توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه آذربایجان‌غربی، افزود: همکاری‌های مشترک نقش مؤثری در تأمین منافع دو ملت دارد.



در این دیدار که با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مرزی میان دو طرف برگزار شد، طرفین بر ضرورت توسعه تبادلات مرزی، تسهیل صادرات و واردات و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک تأکید کرده و هماهنگی‌های لازم را برای میزبانی از زائران اربعین حسینی انجام دادند.



