همکاری‌ مشترک نقش مؤثری در تأمین منافع دو طرف دارد

بە گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با مسرور بارزانی نخستوزیر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با قدردانی از همکاریهای اقلیم کردستان عراق در میزبانی شایسته از زائران اربعین، گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده آذربایجانغربی در حوزههای کشاورزی، صنعت و گردشگری، آماده افزایش سطح روابط با اقلیم کردستان عراق هستیم.
نخستوزیر اقلیم کردستان عراق نیز با استقبال از توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران بهویژه آذربایجانغربی، افزود: همکاریهای مشترک نقش مؤثری در تأمین منافع دو ملت دارد.
در این دیدار که با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و مرزی میان دو طرف برگزار شد، طرفین بر ضرورت توسعه تبادلات مرزی، تسهیل صادرات و واردات و ارتقای سطح همکاریهای مشترک تأکید کرده و هماهنگیهای لازم را برای میزبانی از زائران اربعین حسینی انجام دادند.
