به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه سفر رسمی خود به اقلیم کردستان عراق و در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به تسهیل روند تردد زائران از مسیر مرز تمرچین، افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته میان مقامات ایرانی و عراقی، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، رفاه و خدمات لجستیکی زائران در مسیر عبور فراهم شده است.
او همچنین با قدردانی از اقدامات و امکانات ارزشمندی که از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق برای میزبانی شایسته از زائران اربعین تدارک دیده شده، خاطرنشان کرد: در کنار این تدارکات، چندین موکب نیز از سوی آذربایجانغربی در نقاط مختلف این مسیر مستقر خواهند شد که خدمات متنوعی شامل اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان را به زائران ارائه دهند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه مرز تمرچین بهعنوان یکی از مسیرهای مهم و رو به توسعه برای تردد زائران اربعین در حال تقویت زیرساختها بوده، افزود: تلاش میکنیم این مسیر بهعنوان یکی از گذرگاههای دائمی و استاندارد برای سفرهای زیارتی تثبیت شود.
سرویس آذربایجان غربی-استاندار آذربایجانغربی گفت: براساس رایزنیها و توافقات انجامشده با مقامات اقلیم کردستان عراق، تمامی خدمات حملونقل زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین تا اربیل، بهصورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه سفر رسمی خود به اقلیم کردستان عراق و در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به تسهیل روند تردد زائران از مسیر مرز تمرچین، افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته میان مقامات ایرانی و عراقی، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، رفاه و خدمات لجستیکی زائران در مسیر عبور فراهم شده است.
نظر شما