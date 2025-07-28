به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در حاشیه سفر رسمی خود به اقلیم کردستان عراق و در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به تسهیل روند تردد زائران از مسیر مرز تمرچین، افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان مقامات ایرانی و عراقی، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، رفاه و خدمات لجستیکی زائران در مسیر عبور فراهم شده است.



او همچنین با قدردانی از اقدامات و امکانات ارزشمندی که از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق برای میزبانی شایسته از زائران اربعین تدارک دیده شده، خاطرنشان کرد: در کنار این تدارکات، چندین موکب نیز از سوی آذربایجان‌غربی در نقاط مختلف این مسیر مستقر خواهند شد که خدمات متنوعی شامل اسکان، تغذیه، بهداشت و درمان را به زائران ارائه دهند.



استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه مرز تمرچین به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم و رو به توسعه برای تردد زائران اربعین در حال تقویت زیرساخت‌ها بوده، افزود: تلاش می‌کنیم این مسیر به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های دائمی و استاندارد برای سفرهای زیارتی تثبیت شود.



