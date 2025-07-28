دادگاه فدرال عراق سه شکایت مربوط به اقلیم کردستان را رد کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق سه شکایت مرتبط با اقلیم کردستان را در موضوعات حقوق کارمندان و پروژه‌ی «روشنایی» رد کرده است.

بر اساس گزارش جلسات دادگاه، دو موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفت: پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان و شکایت علیه پروژه «روشناییی» (پروژه برق ۲۴ ساعته) که مربوط به تخصیص ۲۶۵ میلیارد دینار در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۵ توسط هیئت وزیران اقلیم بود.

سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق، یکی از این شکایت‌ها را علیه رئیس اقلیم کردستان و نخست‌وزیر اقلیم مطرح کرده و خواستار لغو مصوبه هیئت وزیران اقلیم درباره این پروژه شده بود.

همچنین گروهی از کارمندان اقلیم کردستان شکایتی علیه نخست‌وزیر و وزیر دارایی عراق ثبت کرده‌اند و خواهان صدور دستور برای پرداخت حقوق‌شان شده‌اند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که نباید حقوق کارمندان اقلیم گروگان اختلافات سیاسی باشد و باید وزیر دارایی عراق ملزم به پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شود.

با این حال، هر سه شکایت توسط دادگاه رد شده است.